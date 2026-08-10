"Слишком сообразительные": производители Patriot не хотят передавать лицензии Украине — The Atlantic

Компании Raytheon и Lockheed Martin, участвующие в производстве ракет системы "Патриот", отказываются передавать лицензии Украине якобы из-за возможного нарушения прав интеллектуальной собственности. Однако инсайдеры выдвигают другую версию.

Вторая точка зрения заключается в том, что Киев, получив лицензии, сможет значительно улучшить существующие продукты благодаря ноу-хау и снижению себестоимости производства. Об этом говорится в материале The Atlantic.

СМИ цитируют один источник из Республиканской партии США, который отмечает "находчивость" и "способность к адаптации" Украины. Последние новинки в сфере дронов и противодействия вражеским БПЛА демонстрируют способность Киева к изменениям и адаптации к вызовам в условиях войны.

"Raytheon и Lockheed обеспокоены возможной кражей интеллектуальной собственности. Но их настоящая обеспокоенность заключается в том, что украинцы найдут способ усовершенствовать Patriot. А затем — производить их в больших масштабах быстрее и за гораздо меньшие деньги, чем в США", — сказал инсайдер.

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Почему США боятся передавать лицензии на Patriot

СМИ также отмечают, что предоставление Украине лицензии на производство Patriot могло бы стать началом производственного сотрудничества, которое в конечном итоге принесло бы пользу и самим США. Кроме того, Вашингтон стратегически может одновременно стать гарантом безопасности Украины и бенефициаром её производственных возможностей.

"У украинцев есть собственные активные программы по разработке практически всего, что им нужно, и их цель состоит в том, чтобы в будущем стать полностью самодостаточными. Сейчас они (украинцы — ред.) по-прежнему почти полностью зависят от союзников в вопросе ракет-перехватчиков", — сказал независимый аналитик по вопросам безопасности Колби Бадхвар.

В материале отмечается, что Украина — одна из немногих стран Европы, которые по-прежнему стремятся к взаимному сотрудничеству. После окончания войны Киев мог бы производить избыточные комплексы Patriot для нужд США или для перепродажи американским союзникам и партнерам. Учитывая имеющиеся предварительные достижения в дроновой и антидроновой отраслях, Украина даже смогла бы производить излишки противоракетных комплексов для собственных нужд, что и вызвало такие опасения в США в настоящее время.

Ранее Фокус сообщал о том, что у Украины есть способ остановить баллистический террор РФ. Контрадмирал ВМС США Марк Монтгомери считает, что у Киева есть альтернатива для противодействия в рамках проекта ERAM.

Впоследствии стало известно, что США будут ежемесячно поставлять Украине ракеты-перехватчики для системы "Патриот". Зеленский заявил, что в 2026 году, по сравнению с прошлым годом, ежемесячные поставки противоракетного оружия сократились.