Убить охотника и сэкономить Patriot'ы: У Украины есть способ остановить баллистический террор РФ — СМИ

Старший директор Центра кибербезопасности и технологических инноваций в Фонде защиты демократий Марк Монтгомери считает, что у Украины есть альтернатива для противодействия баллистике РФ. По его мнению, у этой опции есть необычная, но рабочая альтернатива.

По словам автора, пока Украина полагается только на противовоздушную оборону, она остается уязвимой, а потому нужно не просто отбивать ракеты, а уничтожать пусковые установки. Об этом эксконтраадмирал армии США написал в своей колонке для The Washington Post.

Монтгомери напоминает, что система Patriot остается единственной надежной защитой Украины от баллистических ракет, однако ей остро не хватает как батарей, так и перехватчиков PAC-3. Тем временем РФ наращивает производство ракет "Искандер" и "Циркон", готовясь возобновить удары по энергетической инфраструктуре в преддверии зимы.

Имеющиеся альтернативы как разработка альтернативной системы Freyja, лицензия на производство Patriot, более дешевая версия PAC-3 от Lockheed Martin являются "положительными решениями". В то же время контрадмирал честно говорит, что результата придется ждать годами.

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Украина должна искать другой путь противодействия баллистическим угрозам РФ Фото: Из открытых источников

Альтернатива существует: убить лучника вместо уничтожения стрелы

"Есть скорее решение. Оно не предусматривает строительство заводов или расширение производственных линий. Оно предполагает более эффективное использование того, что у Украины уже есть в воздухе", — говорит военный.

По его мнению, лучшее решение состоит в использовании F-16 для уничтожения вооружения и системы наведения РФ. Речь идет о высокоточных управляемых ракетах-авиабомбах ERAM (известна также как AGM-188 Rusty Dagger — "Ржавый кинжал" — ред).

Монтгомери говорит, что США уже одобрили продажу Украине 3350 единиц таких средств. Они способны работать в условиях активной РЭБ, но ракеты можно использовать без возможности динамического обновления целей. Снять это ограничение, по словам автора, можно за несколько недель путем программного обновления систем управления вооружением F-16, что позволит пилотам обновлять координаты целей даже в полете.

"В любом случае сочетание постоянной украинской разведки с помощью дронов и F-16, оснащенными ERAM помогло бы устранить угрозу баллистических ракет в самом зародыше. Каждая уничтоженная пусковая установка — это установка, которая не сможет выпустить ракеты по украинским городам и инфраструктуре, и которая не будет тратить дефицитные, многомецкие". контрадмирал.

Он указывает, что для реализации этого подхода требуется несколько шагов, которые являются недорогими и быстрыми со стороны США. Они, как указывает г-н Монтгомери, напрямую устраняют "не только российскую угрозу баллистических ракет, но и садистскую стратегию атак на гражданское население".

Ракета ERAM, она же AGM-188 Rusty Dagger ("Иржавый книжник") Фото: скриншот

"Остановите ракеты у пусковой установки. Технология существует, платформа существует, а оружие уже одобрено к продаже. Небольшое изменение в политике США могло бы существенно повлиять на борьбу Украины за выживание", — резюмирует военный.

Ранее Фокус сообщал, как новая тактика РФ позволяет обходить украинскую ПВО. Постоянный дефицит противоракет к системе Patriot и увеличение использования реактивных дронов со стороны РФ указывают, что Украине становится сложнее противодействовать новой тактике россиян.

Позже стало известно, что Польша рассмотрит возможность передать Украине ракеты для Patriot. Премьер-министр этой страны Дональд Туск пообещал, что Варшава в ближайшее время рассмотрит вопрос передачи Украине дополнительных ракет для этих систем.