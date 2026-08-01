Убити мисливця і зекономити Patriot'и: Україна має спосіб зупинити балістичний терор РФ — ЗМІ

Cтарший директор Центру кібербезпеки та технологічних інновацій у Фонді захисту демократій Марк Монтгомері вважає, що Україна має альтернативу для протидії балістиці РФ. На його думку, ця опція має незвичну, але робочу альтернативу.

За словами автора, поки Україна покладається лише на протиповітряну оборону, вона залишається вразливою — потрібно не просто відбивати ракети, а знищувати самі пускові установки. Про це ексконтраадмірал армії США написав у своїй колонці для The Washington Post.

Монтгомері нагадує, що система Patriot залишається єдиним надійним захистом України від балістичних ракет, однак їй гостро бракує як батарей, так і перехоплювачів PAC-3. Тим часом РФ нарощує виробництво ракет "Іскандер" та "Циркон", готуючись відновити удари по енергетичній інфраструктурі напередодні зими.

Наявні альтернативи як розробка альтернативної системи Freyja, ліцензія на виробництво Patriot, дешевша версія PAC-3 від Lockheed Martin є "позитивними рішеннями". Водночас контрадмірал чесно каже, що результату доведеться чекати роками.

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Україна має шукати інший шлях протидії балістичних загрозам РФ Фото: З відкритих джерел

Альтернатива існує: вбити лучника замість знищення стріли

"Є швидше рішення. Воно не передбачає будівництва заводів чи розширення виробничих ліній. Воно передбачає ефективніше використання того, що в України вже є в повітрі", — говорить військовий.

На його думку, краще рішення полягає в використанні F-16 для знищення озброєння й системи наведення РФ. Мова йде про високоточні керовані ракети-авіабомби ERAM (відома також як AGM-188 Rusty Dagger — "Іржавий кинджал" — ред).

Пан Монтгомері каже, що США вже схвалили продаж Україні 3350 одиниць таких засобів. Вони здатні працювати в умовах активної РЕБ, але ракети можна використовувати без можливості динамічного оновлення цілей. Зняти це обмеження, за словами автора, можна за кілька тижнів — шляхом програмного оновлення систем управління озброєнням F-16, що дозволить пілотам оновлювати координати цілей навіть у польоті.

"У будь-якому разі поєднання постійної української розвідки за допомогою дронів та F-16, оснащеними ERAM, допомогло б усунути загрозу балістичних ракет у самому джерелі. Кожна знищена пускова установка — це установка, яка не зможе випустити ракети по українських містах та інфраструктурі, і яка не витрачатиме дефіцитні, багатомільйонні перехоплювачі Patriot", — говорить ексконтрадмірал.

Він вказує, що для реалізації цього підходу потрібні кілька кроків, які є недорогими та швидкими з боку США. Вони, як вказує пан Монтгомері, безпосередньо усувають "не лише російську загрозу балістичних ракет, а й садистську стратегію атак на цивільне населення".

Ракета ERAM, вона ж AGM-188 Rusty Dagger ("Іржавий книжал") Фото: скриншот

"Зупиніть ракети біля пускової установки. Технологія існує, платформа існує, а зброя вже схвалена до продажу. Невелика зміна в політиці США могла б суттєво вплинути на боротьбу України за виживання", — резюмує військовий.

Раніше Фокус повідомляв, як нова тактика РФ дозволяє обходити українську ППО. Постійний дефіцит протиракет до системи Patriot і збільшення використання реактивних дронів з боку РФ вказують, що Україні стає складніше протидіяти новій тактиці росіян.

Згодом стало відомо, що Польща розгляне можливість передати Україні ракети для Patriot. Прем’єр-міністр цієї країни Дональд Туск пообіцяв, що Варшава найближчим часом розгляне питання передачі Україні додаткових ракет для цих систсем.