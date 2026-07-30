Польща розгляне можливість передати Україні ракети для Patriot, — Туск

Після того, як у результаті сьогоднішньої масштабної російської атаки на Україну одна з ракет потрапила на територію Польщі, прем’єр-міністр цієї країни Дональд Туск виступив із заявою.

Він відвідав місце падіння ракети X-101 у Люблінському воєводстві, де під час брифінгу пообіцяв, що Варшава найближчим часом розгляне можливість передачі Україні додаткових ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, повідомляє "Укрінформ".

"Після цього інциденту ми спільно з паном прем’єром (віцепрем’єром — міністром національної оборони РП Владиславом Косіняком-Камішем — прим. ред.) якнайшвидше розглянемо питання щодо подальшої допомоги Україні, зокрема передачі чергової партії ракет для систем Patriot, якщо виникне така потреба", — сказав глава польського уряду.

Також Туск розповів про подробиці своєї розмови з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася напередодні. За його словами, з імовірністю 50% найближчі 100 днів можуть визначити результат цієї війни.

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Політик наголосив, що на даний момент жодна країна у світі не має повного захисту повітряного простору. Водночас він висловив сумніви щодо того, що метою атаки російської ракети була Польща. За його словами, військові були готові застосувати засоби ППО, однак у цьому не виникло необхідності.

Тим часом колишній керівник розвідувального управління збройних сил Польщі полковник Анджей Дерлатка розповів, що поблизу Любліна дислоковано зенітно-ракетний комплекс Patriot, який мав збити російську ракету Х-101, але не зробив цього.

Президент Зеленський сьогодні знову звернувся до партнерів із закликом посилити українську ППО, оскільки російські ракети вбивають цілі сім’ї українців. Він опублікував фотографію багатодітної сім’ї Воронових, яка загинула поблизу Кривого Рогу, ставши жертвами атаки росіян.

Нагадаємо, сьогодні вночі на територію Польщі влучила російська ракета, ймовірно Х-101, яка вибухнула на полі поблизу селища Тарнава-Колонія.