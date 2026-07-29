Зеленський прилетів до Любліна: про що говоритиме з Туском на першій зустріч після скандалу з УПА

Літак президента України Володимира Зеленського приземлився в аеропорту Любліна, повідомили медіа. Стало відомо, що глава української держави матиме розмову з польським прем'єром Дональдом Туском. Розмова відбудеться після червневого скандалу з УПА та після липневого візиту у Вашингтон. Що відомо про зустріч Зеленського та Туска?

Опівдні 29 липня медіа RFM24 повідомило про приземлення Зеленського в Любліні. При цьому медіа звернуло увагу на допис канцелярії польського прем'єра про те, що у Туска запланована зустріч з українським президентом.

Офіційна інформація про зустріч Туска та Зеленська з'явилась в акаунті X канцелярії прем'єра о 12:31. Вказано, що подія справді відбудеться у Любліні. Основна тема розмови — про переговори у США та розмову з президентом Дональдом Трампом. Інших деталей немає, тому не відомо, наприклад, яка тривалість зустрічі та інші теми, які підійматимуть політики. Крім того, не ясно, чи говоритимуть про виробництво ракет Patriot або про зростання кількості нападів на українців.

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Польсько-український скандал — зустріч Зеленського і Туска 29 липня Фото: Скриншот

На сторінках соцмереж Туска та Зеленського поки не було інформації про зустріч в Любліні

Польсько-український скандал — деталі

Зазначимо, Фокус писав про польсько-український скандал, який розгорівся влітку 2026 року. Історія почалась з того, що президент Польщі Кароль Навроцький пригрозив відібрати у Зеленського державну нагороду Орден Білого Орла. Причина, яку навів Навроцький: через присвоєння імені "Героїв УПА" героїчному підрозділу Сил оборони. Український президент певний час не реагував на закиди польського президента. Врешті 19 червня Навроцький оголосив, що справді забирає орден, а це рішення мав би підтвердити або заблокувати Дональд Туск. Тим часом Зеленський заявив, що повертає Орден у Польщу: про це ж оголосили троє інших президентів України, які його мали.

Водночас у медіа з'явились повідомлення про напади на українців у Польщі. Згідно з даними польської поліції, за перше півріччя 2026 року таких випадків було 180, і це на третину більше, ніж за відповідний період 2025 року. Один з останніх нападів стався 27 липня: у мережі з'явились кадри, як троє поляків побили українця і роздерли шию українці. Двох з трьох нападників затримали, їм загрожує до п'яти років тюрми.

Окрім політичних скандалів стали відомі інші питання, які стосуються співпраці Польщі та України. Зокрема, польська сторона поскаржилась, що українці не хочуть забирати іржаві винищувачі МіГ-29 і в обмін надавати дронові технології. Крім того, порушили питання про виробництво ракет Patriot, потрібних Україні для захисту від балістики РФ. Весною 2026 року Варшава отримала ліцензію на виробництво цих ракет, тоді як Київ все ще просить цю ліцензію у США.

Нагадуємо, увечері 28 липня медіа розповіли про результати візиту Зеленського у Вашингтон.