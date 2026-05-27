Польща отримала попередній дозвіл від США на виробництво ракет Patriot, — Томчик

Польща отримала попередній дозвіл від Державного департаменту США на виробництво ракет PAC-3 для зенітних ракетних комплексів Patriot на польському оборонному підприємстві.

Ця новина з'явилася на тлі переговорів про чисельність американських військ у Польщі, повідомляє Wyborcza з посиланням на заяву заступника міністра національної оборони Цезарія Томчика.

Під час нещодавньої поїздки до США він зустрівся, серед інших, із радником президента Дональда Трампа з національної безпеки і заступником голови Ради національної безпеки Ендрю Бейкером.

"Спочатку американці скептично ставилися до можливості польського виробництва ракет PAC-3 для протитанкових комплексів Patriot. Після нашого візиту, я думаю, все відкрито", — упевнений чиновник.

Крім виробництва ракет PAC-3 MSE, каже Томчик, Польща також почне виробництво протитанкових керованих ракет Hellfire і ракет для системи HIMARS на аналогічних умовах.

Заступник міністра також оголосив про підписання угоди про створення сервісного центру для танків Abrams. Польські підприємства в Познані та Дембліні обслуговуватимуть не тільки польські збройні сили, а й усю армію США в Європі.

Польща вже інвестувала у винищувачі F-35, гелікоптери Apache, системи HIMARS і Patriot і планує розширити базу обслуговування всієї цієї техніки.

Плутанина навколо розгортання чергової ротації американських військ у Польщі відновила двосторонні контакти. Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, серед інших, провів переговори з колегою зі США Пітом Гегсетом.

За словами польського чиновника, його країна є одним із напрямків, які найсерйозніше розглядають як базу для виробництва ракет для систем ППО та інших озброєнь за американськими технологіями.

Наразі невідомо, як відбуватиметься виробництво, яким буде масштаб передання технологій і скільки нових компетенцій це забезпечить оборонній промисловості країни, що виробляє американські ракети.

Зазначається, що можливість виробництва ракет PAC-3 затребувана не тільки Польщею, а й країнами, які набагато довше експлуатують системи Patriot, як-от Нідерланди та Німеччина, згадані міністром національної оборони.

Тим часом президент України написав листа президенту США Дональду Трампу, в якому повідомив про критичну нестачу ракет для Patriot.

