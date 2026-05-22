США посилять свій військовий контингент у Польщі: скільки бійців пообіцяв Трамп

5000 військовослужбовців мають намір відправити Сполучені Штати Америки до Польщі.

Про розгортання додаткового контингенту повідомив глава Білого дому Дональд Трамп у Truth Social.

"З огляду на успішне обрання на посаду президента Польщі Кароля Навроцького, якого я з гордістю підтримав, а також беручи до уваги наші стосунки з ним, я радий повідомити, що Сполучені Штати направлять до Польщі додатково 5000 військовослужбовців", — ідеться в публікації.

При цьому Трамп не став уточнювати, коли саме буде відправлено війська і в яких регіонах їх розмістять.

Цей пост з'явився після того, як 18 травня США попередили Польщу про скорочення американської військової присутності та скасування перекидання близько 4000 військовослужбовців. Польське керівництво дізналося про це із запізненням через проблеми з передачею службового листа Пентагону.

Пізніше віцепрем'єр-міністр Польщі Владислав Косиняк-Камиш прокоментував рішення США в соціальних мережах, запевнивши громадськість, що цей крок США не означає скорочення кількості американських військ у Польщі.

Раніше США оголосили про передислокацію частини своїх військових із Німеччини до Польщі. Йшлося про перекидання американських підрозділів у рамках посилення східного флангу НАТО.

Польща посилює заходи безпеки у зв'язку із загрозою нападу РФ на одну з країн НАТО. Ще в лютому міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський говорив, що в разі поразки України у війні проти Росії Польща буде наступною ціллю Москви, а Кремль стане прямою загрозою для всього східного флангу Альянсу.

Нагадаємо, що в НАТО виникли суперечки через наміри США скоротити кількість американських військових у Німеччині. Вашингтон розглядав можливість часткового перегляду військової присутності в Європі та закликав союзників активніше фінансувати власну оборону.