США усилят свой военный контингент в Польше: сколько бойцов пообещал Трамп

5000 военнослужащих намерены отправить Соединенные Штаты Америки в Польшу.

О развертывании дополнительного контингента сообщил глава Белого дома Дональд Трамп в Truth Social.

"Учитывая успешное избрание на пост президента Польши Кароля Навроцкого, которого я с гордостью поддержал, а также принимая во внимание наши отношения с ним, я рад сообщить, что Соединенные Штаты направят в Польшу дополнительно 5000 военнослужащих", — говорится в публикации.

При этом Трамп не стал уточнять, когда именно будут отправлены войска и в каких регионах их разместят.

Этот пост появился после того, как 18 мая США предупредили Польшу о сокращении американского военного присутствия и отмене переброски около 4000 военнослужащих. Польское руководство узнало об этом с опозданием из-за проблем с передачей служебного письма Пентагону.

Позже вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал решение США в социальных сетях, заверив общественность, что этот шаг США не означает сокращение количества американских войск в Польше.

Ранее США объявили о передислокации части своих военных из Германии в Польшу. Речь шла о переброске американских подразделений в рамках усиления восточного фланга НАТО.

Польша усиливает меры безопасности в связи с угрозой нападения РФ на одну из стран НАТО. Еще в феврале министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский говорил, что в случае поражения Украины в войне против России Польша будет следующей целью Москвы, а Кремль станет прямой угрозой для всего восточного фланга Альянса.

Напомним, что в НАТО возникли споры из-за намерений США сократить количество американских военных в Германии. Вашингтон рассматривал возможность частичного пересмотра военного присутствия в Европе и призвал союзников активнее финансировать собственную оборону.