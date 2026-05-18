США предупредили Польшу, что сократят численность войск в стране, — Politico

США предупредили Польшу о сокращении американского военного присутствия и отмене переброски около 4000 военнослужащих. Польское руководство узнало об этом с опозданием из-за проблем с передачей служебного письма Пентагону.

Сообщение американской стороны якобы "потерялось" в защищенной электронной почте начальника Генштаба Войска Польского генерала Веслава Кукулы, из-за чего в Варшаве сначала узнали об этом решении из СМИ, сообщает Politico,

Начальник Генштаба Вооруженных сил Польши получил секретное электронное письмо еще в понедельник, но большинство польских военных узнали об отмене американского развертывания в среду. Польша была удивлена неожиданным решением США отменить запланированное развертывание американских войск в стране. Но оказалось, что предупреждение поступило еще за несколько дней до этого.

В сообщении, направленном генералу Кукуле в начале недели, говорилось о том, что армия США приостанавливает запланированную ротацию в Польшу более 4000 солдат из бронетанковой бригады. Но об этом впервые сообщило в среду издание Army Times, которое сообщило, что решение касается боевой группы 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии. Подобные сообщения опубликовали и другие американские СМИ.

Впоследствии военные представители США подтвердили изменение планов по развертыванию войск в Польше, хотя и не раскрыли причины этого решения. С тех пор Пентагон защищал этот шаг, называя его частью тщательно продуманного процесса. "Решение о выводе войск принято в результате комплексного, многоуровневого процесса, который учитывает мнения ключевых лидеров [американских военных в Европе] и всей цепи командования. Это не было неожиданным решением, принятым в последнюю минуту", — сказал исполняющий обязанности пресс-секретаря Пентагона Джоэл Вальдес.

В среду вечером вице-премьер-министр Польши Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал решение США в социальных сетях, заверив общественность, что этот шаг США не означает сокращение количества американских войск в Польше.

Как Польша "пропустила" решение США о войсках

В четверг Косиняк-Камыш заявил на пресс-конференции, что он консультировался с генералом США Алексусом Гринкевичем, командующим силами США в Европе, а также верховным главнокомандующим объединенных сил НАТО в Европе относительно решения Пентагона. Американский командующий заверил его, что приостановление развертывания не означает постоянного сокращения количества американских войск в Польше.

Косиняк-Камыш сказал, что он также постоянно контактирует по этому вопросу с главнокомандующим вооруженных сил Польши, президентом Каролем Навроцким, а также с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Хотя этот вопрос касается военных, генерал Кукула публично его не прокомментировал. Генерал Кукула не присутствовал на пресс-конференции в четверг, где Косиняк-Камыш обсуждала этот вопрос.

Польские политические лидеры были полностью удивлены решением своего трансатлантического союзника. Однако одновременно с сообщением Пентагона командирам 2-й бронетанковой бригады США о том, что они не будут развернуты в Польше, краткое письмо по этому поводу было направлено также начальнику Генерального штаба Войска Польского генералу Кукули.

Американцы направили генералу Кукуле сообщение о приостановлении развертывания американских войск через секретную систему связи, предназначенную для контактов с союзниками. Генерал Кукула должен лично санкционировать все коммуникации, поскольку он отвечает за координацию присутствия американских войск в Польше

"Начальник штаба не уведомлял командный состав до среды", — сказал один из людей, которому была предоставлена анонимность для обсуждения непубличных коммуникаций, как и другим в этой статье.

Польский Генштаб оказался под критикой из-за письма от Пентагона

Но полковник Марек Петржак, представитель Генерального штаба, опроверг утверждение, что сообщение поступило еще в понедельник.

"В понедельник [Генеральный штаб] не получил никакой информации о приостановлении ротации американских войск. Мой комментарий по этому вопросу: пожалуйста, измените свои источники", — сказал полковник Петржак.

Американское сообщение о переводе солдат из 2-й бронетанковой бригады из Техаса в Польшу было чрезвычайно коротким, не содержало ни объяснений, ни оправданий.

"Это было короткое сообщение из одного предложения, отправленное по обычным военным каналам в неформальной манере", — сказал один из людей из окружения начальника Генерального штаба.

Лишь после того, как новость распространилась в СМИ в среду, генерал Кукула направил сообщение руководителям командных штабов о том, что переброска войск из Соединенных Штатов приостановлена.

"Если информация от американцев поступила в понедельник, то начальника штаба должны были бы проинформировать о ней не позднее вторника. Вся проблема заключается в том, как эта информация была засекречена в Генеральном штабе. По моему мнению, ее следовало бы классифицировать как очень важную и срочно доставить министру обороны, поскольку такая информация имеет не только военное, но и политическое измерение", — сказал генерал Мечислав Ценюх, который занимал должность начальника Генерального штаба с 2010 по 2013 год.

Численность военного присутствия США в Польше будет сокращена, что противоречит предыдущим заверениям генерала США Гринкевича.

"Система потока информации в Генеральном штабе недавно претерпела глубокий сбой и не функционирует, как четко продемонстрировал случай ротации американской бригады", — сказал генерал Ярослав Громадзинский, который много лет служил в Генеральном штабе.

Напомним, что США ранее объявили о передислокации части своих военных из Германии в Польшу. Речь шла о переброске американских подразделений в рамках усиления восточного фланга НАТО.

Ранее мы также информировали, что в НАТО возникли споры из-за намерений США сократить количество американских военных в Германии. Вашингтон рассматривал возможность частичного пересмотра военного присутствия в Европе и призвал союзников активнее финансировать собственную оборону.