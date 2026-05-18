США попередили Польщу, що скоротять чисельність військ у країні, — Politico

США попередили Польщу про скорочення американської військової присутності та скасування перекидання близько 4000 військовослужбовців. Польське керівництво дізналося про це із запізненням через проблеми з передачею службового листа Пентагону.

Повідомлення американської сторони нібито "загубилося" у захищеній електронній пошті начальника Генштабу Війська Польського генерала Веслава Кукули, через що у Варшаві спершу дізналися про це рішення зі ЗМІ, повідомляє Politico,

Начальник Генштабу Збройних сил Польщі отримав секретний електронний лист ще в понеділок, але більшість польських військових дізналися про скасування американського розгортання у середу. Польща була здивована несподіваним рішенням США скасувати заплановане розгортання американських військ у країні. Але виявилося, що попередження надійшло ще за кілька днів до цього.

У повідомленні, надісланому генералу Кукулі на початку тижня, йшлося про те, що армія США призупиняє заплановану ротацію до Польщі понад 4000 солдатів з бронетанкової бригади. Але про це вперше повідомило в середу видання Army Times, яке повідомило, що рішення стосується бойової групи 2-ї бронетанкової бригади 1-ї кавалерійської дивізії. Подібні повідомлення опублікували й інші американські ЗМІ.

Згодом військові представники США підтвердили зміну планів щодо розгортання військ у Польщі, хоча й не розкрили причини цього рішення. Відтоді Пентагон захищав цей крок, називаючи його частиною ретельно продуманого процесу. "Рішення про виведення військ ухвалено в результаті комплексного, багаторівневого процесу , який враховує думки ключових лідерів [американських військових у Європі] та всього ланцюгу командування. Це не було несподіваним рішенням, прийнятим в останню хвилину", — сказав виконувач обов’язків прессекретаря Пентагону Джоел Вальдес.

У середу ввечері віце-прем'єр-міністр Польщі Владислав Косиняк-Камиш прокоментував рішення США в соціальних мережах, запевнивши громадськість, що цей крок США не означає скорочення кількості американських військ у Польщі.

Як Польща "пропустила" рішення США про війська

У четвер Косіняк-Камиш заявив на прес-конференції, що він консультувався з генералом США Алексусом Гринкевичем, командувачем сил США в Європі, а також верховним головнокомандувачем об'єднаних сил НАТО в Європі щодо рішення Пентагону. Американський командувач запевнив його, що призупинення розгортання не означає постійного скорочення кількості американських військ у Польщі.

Косиняк-Камиш сказав, що він також постійно контактує з цього питання з головнокомандувачем збройних сил Польщі, президентом Каролем Навроцьким, а також з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Хоча це питання стосується військових, генерал Кукула публічно його не прокоментував. Генерал Кукула не був присутній на прес-конференції у четвер, де Косиняк-Камиш обговорювала це питання.

Польські політичні лідери були повністю здивовані рішенням свого трансатлантичного союзника. Однак одночасно з повідомленням Пентагону командирам 2-ї бронетанкової бригади США про те, що їх не буде розгорнуто до Польщі, стислий лист з цього приводу було надіслано також начальнику Генерального штабу Війська Польського генералу Кукулі.

Американці надіслали генералу Кукулі повідомлення щодо призупинення розгортання американських військ через секретну систему зв'язку, призначену для контактів із союзниками. Генерал Кукула повинен особисто санкціонувати всі комунікації, оскільки він відповідає за координацію присутності американських військ у Польщі

"Начальник штабу не повідомляв командний склад до середи", — сказав один із людей, якому було надано анонімність для обговорення непублічних комунікацій, як і іншим у цій статті.

Польський Генштаб опинився під критикою через лист від Пентагону

Але полковник Марек Петржак, речник Генерального штабу, заперечив твердження, що повідомлення надійшло ще в понеділок.

"У понеділок [Генеральний штаб] не отримав жодної інформації щодо призупинення ротації американських військ. Мій коментар з цього питання: будь ласка, змініть свої джерела", — сказав полковник Петржак.

Американське повідомлення щодо переведення солдатів з 2-ї бронетанкової бригади з Техасу до Польщі було надзвичайно коротким, не містило ні пояснень, ні виправдань.

"Це було коротке повідомлення з одного речення, надіслане звичайними військовими каналами в неформальній манері", — сказав один із людей з оточення начальника Генерального штабу.

Лише після того, як новина поширилася в ЗМІ в середу, генерал Кукула надіслав повідомлення керівникам командних штабів про те, що перекидання військ зі Сполучених Штатів призупинено.

"Якщо інформація від американців надійшла в понеділок, то начальника штабу мали б проінформувати про неї не пізніше вівторка. Вся проблема полягає в тому, як цю інформацію було засекречено в Генеральному штабі. На мою думку, її слід було б класифікувати як дуже важливу та терміново доставити міністру оборони, оскільки така інформація має не лише військовий, а й політичний вимір", — сказав генерал Мечислав Ценюх, який обіймав посаду начальника Генерального штабу з 2010 по 2013 рік.

Чисельність військової присутності США в Польщі буде скорочена, що суперечить попереднім запевненням генерала США Грінкевича.

"Система потоку інформації в Генеральному штабі нещодавно зазнала глибокого збою та не функціонує, як чітко продемонстрував випадок ротації американської бригади", — сказав генерал Ярослав Громадзінський, який багато років служив у Генеральному штабі.

Нагадаємо, що США раніше оголосили про передислокацію частини своїх військових із Німеччини до Польщі. Йшлося про перекидання американських підрозділів у межах посилення східного флангу НАТО.

Раніше ми також інформували, що в НАТО виникли суперечки через наміри США скоротити кількість американських військових у Німеччині. Вашингтон розглядав можливість часткового перегляду військової присутності в Європі та закликав союзників активніше фінансувати власну оборону.