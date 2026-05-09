Трамп анонсував масштабне скорочення американських військ у ФРН: розглядає перекидання до Польщі

Президент США підтвердив, що може дати наказ передислокувати американський контингент з Німеччини до Польщі. У Варшаві вже відреагували на заяву Дональда Трампа.

Очільник Білого дому роздумує, аби перевезти війська США, які нині дислокуються у Німеччини, до сусідньої Польщі. Про це Дональд Трамп розповів у інтерв'ю каналу Fox News.

"Ну, Польщі б цього хотілося. У нас чудові стосунки з Польщею. У мене чудові стосунки з президентом", — заявив американський лідер.

Також Трамп зазначив, що раніше підтримав польського політика, який переміг під час виборів президента.

"Він чудовий боєць, він чудовий хлопець. Він мені дуже подобається, тому і таке можливо", — не виключає президент США переміщення американського контингенту у Європі.

Як відреагували у Польщі

У Варшаві вже заявивли, що готові прийняти додаткові американські сили.

"Польща готова прийняти додаткові американські війська для зміцнення східного флангу НАТО та забезпечення ще кращого захисту Європи", — заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, додавши що такий союз є основою безпеки.

На даний момент у Вроцлаві, Повідзе, Ласці та Дравсько-Поморському воєводстві Польщі будуються або розширюються американські бази.

Скорочення американських військ

На початку травня телеканал CNN повідомляв, що Пентагон впродовж року збирається вивести з ФРН близько 5000 військовослужбовців. Й у Німеччині повинно було залишатися понад 30 000 солдатів.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус зауважував, як інформує Reuters, що очікував подібного рішення від США, бо воно стало відмовою європейських країн, зокрема й ФРН, допомогти Сполученим Штатам у війні проти Ірану.

Натомість Німеччина збирається збільшити кількість власних збройних сил з нинішніх 185 000 до 260 000 людей.

Пізніше Трамп, відповідаючи на запитання ЗМІ, уточнив, що скорочення армії в Німеччині відбудеться у більших масштабах, ніж заявлялося раніше.

"Ми скорочуємо набагато більше, ніж на 5000", – сказав Трамп.

Нагадаємо, наприкінці квітня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про те, що він сумнівається, що США виконуватимуть свої зобов'язання перед НАТО щодо захисту союзників, якщо Росія вторгнеться в країни східного флангу Альянсу.

