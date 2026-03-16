"Це не наша війна": глава Міноборони Німеччини відреагував на прохання Трампа

Президент США Дональд Трамп звернувся до європейських союзників із проханням направити в Ормузьку протоку кораблі для захисту судноплавства.

Слідом за Францією і Британією, йому відмовила і Німеччина, повідомляє Tagesschau.

Під час візиту свого латвійського колеги Андріса Спрудса в Берлін Пісторіус заявив, що не збирається відправляти на Близький Схід військові кораблі.

"Це не наша війна, ми її не починали. Ми хочемо дипломатичних рішень і якнайшвидшого завершення, але збільшення кількості військових кораблів у регіоні, безумовно, цьому не сприятиме", — заявив політик-соціал-демократ.

Пісторіус підкреслив особливу відповідальність партнерів по НАТО за захист своєї території.

"Ми несемо відповідальність за східний фланг і за Атлантику, особливо як Німеччина в нашому геополітичному становищі. Це наша першорядна відповідальність. Все інше може бути додано в кожному конкретному випадку", — пояснив він.

Міністр запевнив, що союзники поділяють мету повалення іранського режиму аятолл, однак методи досягнення цієї мети все ще обговорюють.

"Американці обрали цей шлях разом з ізраїльтянами. Ми висловили лише дуже помірковану критику. Але наступний крок загрожує втягнути нас у цей конфлікт", — попередив Пісторіус.

Він ясно дав зрозуміти, що розширення місії ЄС "Аспіди" в Червоному морі не стане підставою для розгортання в Ормузькій протоці.

Раніше з аналогічною відмовою виступила і Велика Британія. Міністр енергетики Великої Британії Ед Мілібенд заявив, що уряд "інтенсивно вивчає", що можна зробити для відкриття протоки, однак відмовився давати тверді зобов'язання. Розглядається зокрема можливість відправки безпілотних апаратів для пошуку морських мін. Однак направляти військові кораблі до протоки зараз уряд не готовий.

Японія та Австралія також заявили, що не планують направляти військово-морські судна на Близький Схід.

Раніше Дональд Трамп несподівано попросив допомоги в розблокуванні Ормузької протоки. За його словами, допомогти мають ті, хто купують нафту з країн Перської затоки, зокрема Китай.

Також глава Білого дому засумнівався в існуванні морських дронів, або як він назвав "катерів-камікадзе" в Ірану.