"Ми б по них ударили": Трамп заявив, що морських дронів не існує (відео)

Президент США заявив, що це "фейк, згенерований ШІ", відповідаючи на запитання журналістів на борту президентського літака.

Дональд Трамп засумнівався в існуванні морських дронів, або як він назвав "катерів-камікадзе" в Ірану, коментуючи атаку на американський авіаносець USS Abraham Lincoln.

Раніше Іран заявив, що атакував ударну групу авіаносця безпілотними катерами, що змусило американців відступити. Але жодних доказів надано не було. США заперечують, що авіаносець був атакований.

Але Дональд Трамп і зовсім заявив, що морських дронів не існує.

"Вони випускають фальшиві — липові історії, про катери-камікадзе. Цих катерів-камікадзе не існує. Вони підроблені, і ви майже можете це побачити, коли дивитеся на них. Це виглядає як фейк, так. Тому що, якби вони існували, ми б ударили по них так само, як ми били по інших кораблях. Але їх не існує", — заявив президент США.

За його словами, деякі люди запитують: "А де катери? Чому їх ніхто не бачив?", але він знає відповідь: "Знаєте чому? Тому що це створено штучним інтелектом (ШІ). Це фейк. І я виявив — я не усвідомлював цього до того, як ми почали — але Іран відомий своєю величезною кількістю фейкових новин. І вони працюють у зв'язці з нашими фейковими новинами. І я насправді вважаю, що це злочинно, тому що наші медіа-компанії, до яких узагалі немає жодної довіри, поширюють інформацію, про яку знають, що вона неправдива".

Нагадаємо, раніше в Ормузькій протоці було уражено кілька танкерів. І один із них, який ходив під прапором Таїланду, був атакований невідомим снарядом, який, як підозрюють експерти, міг бути морським безпілотником.

Раніше Дональд Трамп несподівано попросив допомоги в розблокуванні Ормузької протоки. За його словами, допомогти мають ті, хто купують нафту з країн Перської затоки, зокрема Китай.