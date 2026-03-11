Всього 14: ще три кораблі були атаковані "невідомими" снарядами в Ормузькій протоці

Суховантаж Mayuree Naree під тайським прапором був вражений "двома снарядами невідомого походження", що спричинило пожежу на борту. Троє членів екіпажу, ймовірно, загинули. Також були атаковані ще два судна.

Судноплавство вузькою протокою практично зупинилося відтоді, як 28 лютого Сполучені Штати та Ізраїль розпочали удари по Ірану, що призвело до запобігання експорту приблизно п'ятої частини світових запасів нафти і до різкого зростання світових цін на нафту до максимумів, небачених із 2022 року. Корпус вартових ісламської революції Ірану попередив, що будь-яке судно, що проходить через протоку, стане метою атаки. Президент США Дональд Трамп пригрозив посилити американські атаки на Іран, якщо той продовжить перешкоджати проходу суден через протоку. Але поки що Іран продовжує атаки на кораблі, повідомляє G Captain.

КВІР атакували 14 кораблів з 28 лютого Фото: Соцсети КВІР атакували 14 кораблів з 28 лютого Фото: Соцсети

Суховантаж Mayuree Naree під тайським прапором зазнав серйозних пошкоджень машинного відділення, йдеться в заяві тайського оператора судна, компанії Precious Shipping PSL.BK.

"Троє членів екіпажу зникли безвісти і, імовірно, заблоковані в машинному відділенні", — повідомила компанія Precious Shipping, зазначивши, що ще 20 членів команди були евакуйовані в Оман.

На знімках, наданих тайським військово-морським флотом, видно, як із кормової частини корабля валить дим.

При цьому Корпус вартових ісламської революції заявив, що судно "атакували іранські бойовики", що вказує на перше пряме зіткнення з боку КСІР, який раніше застосовував ракети або безпілотники.

Іранці атакували тайський суховантаж і ще два кораблі Фото: Соцсети

Ще два кораблі зазнали незначних пошкоджень 11 березня. Контейнеровоз ONE Majesty під японським прапором атакували за 46 км на північний захід від Рас-ель-Хайми в Об'єднаних Арабських Еміратах, повідомили дві компанії, що займаються забезпеченням морської безпеки.

Японський власник судна, компанія Mitsui OSK Lines 9104.T, і представник компанії Ocean Network Express (ONE), що фрахтувала судно, заявили, що воно зазнало ушкоджень, перебуваючи на якорі в затоці, а огляд корпусу виявив незначні пошкодження вище ватерлінії.

Усі члени екіпажу в безпеці, повідомили вони, додавши, що судно залишається повністю працездатним і придатним для плавання. Третє судно, балкер, також було уражено невідомим снарядом приблизно за 80 кілометрів на північний захід від Дубая.

Компанія Vanguard, що спеціалізується на управлінні морськими ризиками, повідомила, що снаряд пошкодив корпус судна Star Gwyneth, яке плаває під прапором Маршаллових островів, додавши, що екіпаж судна перебуває в безпеці і снаряд потрапив у трюм, коли корабель стояв на якорі.

У заяві Корпусу вартових ісламської революції згадувалося ще одне судно, яке, за їхніми словами, було вражене снарядами, але поки незрозуміло, що це був за корабель.

Таким чином кількість атакованих Іраном кораблів зросла до 14.

Іранські військові заявляють, що кораблі, які належать США, Ізраїлю або їхнім союзникам, є "законними цілями".

При цьому джерела повідомляють, що від початку війни з Іраном ВМС США майже щодня відмовляють судноплавній галузі в наданні військового супроводу через Ормузьку протоку, заявляючи, що ризик нападів поки що занадто високий. Трамп заявив, що США готові надати військово-морський супровід у будь-який час, але коли це буде потрібно.

Раніше виник скандал із міністром енергетики США Крісом Райтом, який спочатку написав, а потім видалив пост про те, що військові кораблі США супроводжують танкери в Ормузькій протоці.

Нагадаємо, 6 березня Іран атакував в Ормузькій протоці буксир ОАЕ, який поспішав на допомогу підбитому вантажному судну. Усі, хто були на борту, загинули.