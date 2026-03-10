Нафтова криза: Білий дім видалив пост про те, що США захищають танкери від Ірану

Міністр енергетики США Кріс Райт видалив повідомлення в соціальних мережах, в якому стверджувалося, що ВМС США успішно супроводили нафтовий танкер через Ормузьку протоку. При цьому Іран продовжує експортувати свою нафту. Черговий танкер пішов до Китаю.

У повідомленні, опублікованому раніше 10 березня, Кріс Райт заявив, що ВМС США супроводжували танкер через критично важливий морський коридор, щоб "забезпечити безперебійне постачання нафти на світові ринки" під час триваючих військових операцій США проти Ірану. Однак пізніше це повідомлення було видалено з його акаунта, і жодних додаткових подробиць або роз'яснень надано не було, повідомляє G Captain.

Уже за кілька годин прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт підтвердила, що пост Райта був, але його "швидко видалили".

"Можу підтвердити, що наразі ВМС США не супроводжували танкери або судна, хоча, звісно, така можливість існує. Президент заявив, що обов'язково скористається цим, якщо і коли це буде потрібно у відповідний час", — сказала вона.

Видалений пост на короткий час підігрів чутки про те, що Сполучені Штати почали супроводжувати комерційні судна через протоку — крок, який являв би собою значну ескалацію операцій із забезпечення морської безпеки, оскільки конфлікт триває вже другий тиждень, і Ормузька протока залишається заблокованою.

Після ракетних і безпілотних атак на торгові судна, а також раптового припинення дії страхування від військових ризиків, рух суден через Ормузьку протоку різко сповільнився, що практично повністю зупинило комерційний транзит.

Дані відстеження суден, зібрані галузевими аналітиками, показують, що останніми днями потік суден до Перської затоки вичерпався: у цьому районі спостерігалася лише невелика кількість суден, пов'язаних з Іраном, і окремі балкери, тоді як більшість комерційних суден залишаються на якорі або ховаються з обох боків від вузького проходу.

При цьому танкер, що перебуває під санкціями США і перевозить іранську нафту, пройшов через Ормузьку протоку.

Супертанкер Cuma, що перевозив близько двох мільйонів барелів іранської нафти під прапором Гайани, вирушив до Китаю.

Згідно з даними відстеження, це шостий іранський нафтовий танкер, зареєстрований на цьому стратегічно важливому водному шляху з 28 лютого.

Водночас електронні перешкоди та збої в роботі AIS значно ускладнюють оцінку переміщень суден у режимі реального часу. Представники служб морської безпеки заявляють, що перешкоди від GNSS і GPS у регіоні впливають на навігаційні системи і дані відстеження суден, а деякі судна навмисно відключають транспондери під час проходження через води з високим ризиком.

Плутанина навколо віддаленого поста Райта виникла на тлі того, що адміністрація Трампа впроваджує низку заходів, спрямованих на відновлення довіри до судноплавства в регіоні.

Президент Дональд Трамп раніше заявляв, що ВМС США можуть почати супровід танкерів через протоку "якнайшвидше", якщо того вимагатимуть умови, повторюючи операції із супроводу конвоїв, які використовувалися під час "танкерної війни" кінця 1980-х років.

Однак наразі статус будь-яких операцій із супроводу залишається неясним. У зв'язку з переоцінкою ризиків страховими компаніями, порушеннями роботи систем стеження через електронні перешкоди і збереженими загрозами з боку іранських ракет і безпілотників у регіоні, комерційне судноплавство через Ормузьку протоку, як і раніше, становить лише малу частину від звичайного рівня.

Нагадаємо, 6 березня Іран атакував в Ормузькій протоці буксир ОАЕ, який поспішав на допомогу підбитому вантажному судну. Усі, хто були на борту, загинули.

Водночас Корпус вартових Ісламської революції заявив про готовність пропускати через Ормузьку протоку будь-які європейські та арабські судна тих країн, які виставлять американських та ізраїльських послів зі своєї території.