В Ормузькій протоці вражено судно ОАЕ: ймовірно, загинув весь екіпаж

Буксир Mussafah 2 під прапором ОАЕ був вражений двома ракетами, коли намагався допомогти контейнеровозу Safeen Prestige, який зазнав лиха. Скоріше за все загинули всі вісім осіб, щоб були на борту.

Організація UKMTO (United Kingdom Marine Trade Operations), яка відстежує переміщення кораблів у небезпечних водах, отримала повідомлення про інцидент, що стався за 6 морських миль на північ від Оману в Ормузькій протоці, ідеться в повідомленні Управління морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO) у Х.

"Стороннє джерело повідомило, що в Ормузькій протоці буксир був уражений невідомими снарядами. Влада проводить розслідування. Суднам рекомендується проходити район з обережністю і повідомляти в UKMTO про будь-яку підозрілу активність", — сказано в повідомленні.

Профільні ресурси з посиланням на охоронну морську компанію Vanguard Tech пишуть, що йдеться про буксир Mussafah 2 під прапором ОАЕ. Судно було вражене двома ракетами, коли намагалося допомогти контейнеровозу Safeen Prestige, який зазнав лиха.

Буксир Mussafah 2 під прапором ОАЕ поспішав на допомогу контейнеровозу Safeen Prestige

За даними Vanguard Tech, увесь екіпаж Mussafah 2 — імовірно, близько восьми осіб — загинув унаслідок атаки.

Контейнеровоз Safeen Prestige, зареєстрований на Мальті, дрейфує з 4 березня. Тоді судно було уражено вище ватерлінії в кормовій частині, що спричинило пожежу в машинному відділенні. Екіпаж покинув судно і, за наявними даними, не постраждав. Було евакуйовано 24 людини: 21 єгиптянина і трьох українців.

Нагадаємо, раніше США вразили один із найбільших кораблів іранського флоту "Шахід Багері" (IRIS Shahid Bagheri, або "Шахід Багрі"). Американці зазначили, що корабель має розміри авіаносця часів Другої світової війни.

А Корпус вартових ісламської революції продовжив морське протистояння і вперше вдарив морським дроном по нафтовому танкеру в Перській затоці. Може йтися про танкер Sonangol Namibe, який прямував до Китаю.