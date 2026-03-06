В Ормузском проливе поражено судно ОАЭ: вероятно, погиб весь экипаж

Буксир Mussafah 2 под флагом ОАЭ был поражен двумя ракетами, когда пытался помочь терпящему бедствие контейнеровозу Safeen Prestige. Скорей всего погибли все восемь человек, чтобы были на борту.

Организация UKMTO (United Kingdom Marine Trade Operations), которая отслеживает перемещения кораблей в опасных водах, получила сообщение об инциденте, произошедшем в 6 морских милях к северу от Омана в Ормузском проливе, говорится в сообщении Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в Х.

"Сторонний источник сообщил, что в Ормузском проливе буксир был поражен неизвестными снарядами. Власти проводят расследование. Судам рекомендуется проходить район с осторожностью и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности", — сказано в сообщении.

Профильные ресурсы со ссылкой на охранную морскую компанию Vanguard Tech пишут, что речь идет о буксире Mussafah 2 под флагом ОАЭ. Судно было поражено двумя ракетами, когда пыталось помочь терпящему бедствие контейнеровозу Safeen Prestige.

Буксир Mussafah 2 под флагом ОАЭ спешил на помощь контейнеровозу Safeen Prestige

По данным Vanguard Tech, весь экипаж Mussafah 2 — предположительно около восьми человек — погиб в результате атаки.

Контейнеровоз Safeen Prestige, зарегистрированный на Мальте, дрейфует с 4 марта. Тогда судно было поражено выше ватерлинии в кормовой части, что вызвало пожар в машинном отделении. Экипаж покинул судно и, по имеющимся данным, не пострадал. Были эвакуированы 24 человека: 21 египтянин и трое украинцев.

Напомним, ранее США поразили один из крупнейших кораблей иранского флота "Шахид Багери" (IRIS Shahid Bagheri, или "Шахид Багри"). Американцы отметили, что корабль имеет размеры авианосца времен Второй мировой войны.

А Корпус стражей исламской революции продолжил морское противостояние и впервые ударил морским дроном по нефтяному танкеру в Персидском заливе. Речь может идти о танкере Sonangol Namibe, который направлялся в Китай.