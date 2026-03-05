Иран впервые использовал морской дрон для удара по танкеру: кадры попадания (видео)

Корпус стражей исламской революции продолжил морское противостояние и впервые ударил морским дроном по нефтяному танкеру в Персидском заливе, сообщили в сети. Между тем Тегеран подтвердил атаку. Кроме того, стало известно, что речь может идти о танкере Sonangol Namibe, который направлялся в Китай. Как отработал морской дрон боевиков КСИР и есть ли разлив нефти в результате попадания?

Удар по нефтяному танкеру произошел неподалеку от Кувейта, написали в информационном аккаунте Clash Report в соцсети X. При этом на видео, взятом в иранском Telegram-канале, в 13:30 5 марта появилась запись вероятной морской атаки.

На 17-секундном видео — монитор, на котором транслируют запись атаки морского дрона. Видим на экране, как устройство несется к борту судна, врезается и появляются искры и вспышки от попадания. На сегодня не ясно, действительно ли речь идет об атаке безэкипажного катера Ирана, который атаковал нефтяной танкер. Также не указана ни дата записи, ни возможная точка удара.

В то же время 5 марта появилось заявление центра морской безопасности Британии UKMTO, в котором говорилось об ударе по танкеру в районе порта Мубарак Аль-Кабир в Кувейте. Выяснилось, что инцидент произошёл в 22:40 UTC 4 марта (то есть в 0:40 по Киеву). Капитан корабля слышал громкий взрыв с левого борта и при этом заметил морской катер, который быстрой покидал место событий. Согласно предварительной информации из-за пробоины в борту корабля начала выливаться нефть, но впоследствии уточнили, что это балластная вода. При этом UKMTO зафиксировал пять случаев атак различного типа на корабли в Персидском и Оманском заливе: трижды 1 марта (север от Маската в Омане, к северо-западу от Мина-Сакр в ОЭА, к западу от Шарджи ОАЭ) и дважды 4 марта (к востоку от Фуджейры ОАЭ и возле Кувейта).

Война в Иране — атаки на танкеры 1-4 марта Фото: UKMTO

Между тем на портале Lloyd's List написали, что действительно состоялась атака на корабль Sonangol Namibe (IMO: 9325049). Sonangol Namibe — танкер под флагом багамских островов и направлялся из Ирака в Китай. Корабль предназначен для перевозки сырой нефти и имеет размеры 274 и 48 м.

Война в Иране — танкер Sonangol Namibe Фото: marinetraffic.com

Война в Иране — детали морского противостояния

Отметим, Фокус писал о морской стороне войны в Ираке, во время которой Тегеран атаковал танкеры и нефтяные терминалы, а США — военные корабли КСИР. В частности, американская армия повредила около 10 кораблей, из них известны названия трех — это IRGC Navy Jamaran, IRIS Shahid Sayyad Shirazi и IRIS Dena. При этом последний утонул из-за удара торпеды Mk.48, выпущенной с подводной лодки армии США.

Тем временем медиа писали об ударах Тегерана по нефтяным заводам на берегах Персидского залива и по нефтяным терминалам. Среди прочих, под ударом оказался один из крупнейших НПЗ ARAMCO Ближнего Востока. Кроме того, произошла серия атак на нефтяные танкеры: КСИР заявил, что блокирует Ормузский пролив.

Напоминаем, 5 марта Белый дом и Армия обороны Израиля опубликовали видео с кадрами ударов по пусковым установкам баллистики и "Шахедам" Ирана. Кроме того, показали работу в истребителя F-35, который сбил иранский самолет Як-130, купленный у России.