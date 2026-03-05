Военный Фокус Война США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ показал, как истребитель F-35 взорвал иранский Як-130: сбили за 11 секунд (видео)
Пилот истребителя F-35 Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) взял на прицел иранский самолет Як-130, и ему хватило 11 секунд, чтобы попасть. После исторического удара боевой самолет Корпуса стражей исламской революции загорелся и ушел "в пике".
Сбитие иранского самолета Як-130 состоялось 4 марта, а 5 марта в аккаунте ЦАХАЛ в X опубликовали кадры отработки F-35 по вражеской цели. Запись исторического события длится 17 секунд. Из них на 11 секунде происходит попадание, а остальные шесть — пилот наблюдает, как падает горящий объект.
Новость дополняется...