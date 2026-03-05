ЦАХАЛ показав, як винищувач F-35 підірвав іранський Як-130: збиття за 11 секунд (відео)

Пілот винищувача F-35 Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) взяв на приціл іранський літак Як-130, і йому вистачило 11 секунд, щоб влучити. Після історичного удару бойовий літак Корпусу вартових ісламської революції загорівся та пішов "у піке".

Збиття іранського літака Як-130 відбулось 4 березня, а 5 березня в акаунті ЦАХАЛ в X опублікували кадри відпрацювання F-35 по ворожій цілі. Запис історичної події триває 17 секунд. З них на 11 секунді відбувається влучання, а решту шість — пілот спостерігає, як падає палаючий об'єкт.

Відео з кадрами влучанні F-35 по Як-130 з'явились вдень 5 березня. На записі є голос пілота: що він говорить, чути не зовсім ясно, але можна впізнати слово "негайно" на ідиш. Тим часом бачимо чорно-біле зображення гористої місцевості, над якою летить біла цятка — іранський літак. За якусь мить об'єкт беруть на приціл та стріляють ракетою "повітря-повітря". ЦАХАЛ написав, що місію виконав літак F-35I "Adir": на порталі Army Recognition написали, що це модифікований варіант F-35A. Також зауважується, що раніше ці винищувачі використовували для ударних, розвідувальних та антидронових місій, а тепер — для збиття ворожого літака.

Відео дня

Війна в Ірані — що відомо про збиття Як-130

OSINTери за кадрами падіння Як-130 провели геолокацію та встановили можливу точку повітряного бою. З'ясувалось, що іранський літак міг потрапити під удар F-35 у точці з координатами 35.788307, 51.639822 на північ від Тегерану у районі гір Лавасан.

Як-130 — російський навчально-тренувальний літак, який купив Іран для патрулювання неба над Тегераном для вистежування ворожих ракет та дронів. Літак має радар для вистежування цілей, який бачить на відстань до 80 км, та ракети класу "повітря-повітря" з дальністю до 20 км. Швидкість Як-130 — до 1050 км/год (0,8 Маха). Тим часом F-35 — винищувач п'ятого покоління, який бачить цілі на відстані до 200 км та має швидкість 1906–1930 км/год (1,6 Махів). Серед його озброєння — ракети AIM-120 AMRAAM, які можуть поцілити по ворожому літаку на відстані близько 180 км. З огляду на вказані характеристики літаків, бачимо, що авіація Ізраїлю працювала всередині Ірану і цьому не завадила система ППО КВІР.

Нагадуємо, ЦАХАЛ та армія США продовжують удари по військових цілях Ірану й опублікували кадри влучання по установках пуску балістичних ракет та дронів-камікадзе "Шахед". Крім того, 4 березня американці влучили по двох кораблях КВІР. Перший — корвет в Ормузькій протоці. Другий — фрегат IRIS Dena, біля Шрі-Ланки: потопили торпедами з підводного човна.