Заміна штурмовика Су-25: російський літак Як-130М "набирає популярності" (відео)

Російські чиновники заявили про інтерес з боку країн Азійсько-Тихоокеанський регіону та Африки, проте машини ще навіть не дійшли до стадії серійного виробництва.

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Російський державний експортер озброєнь "Рособоронекспорт" заявив про стійкий інтерес іноземних замовників до модернізованого навчально-бойового літака Як-130М. За словами генерального директора компанії Олександра Міхєєва, загальний інтерес становить близько 40 літаків, а потенційними покупцями виступають країни Азійсько-Тихоокеанського регіону та Африки.

Коментуючи новину, західні оглядачі зазначили, що Як-130М позиціонується як легкий штурмовик і навчально-тренувальний літак, здатний виконувати бойові завдання в конфліктах низької інтенсивності.

Серед можливих замовників називають В'єтнам, Лаос і М'янму, які вже експлуатують ранні версії Як-130. В Африці аналогічний інтерес може проявити Алжир, який раніше закуповував Як-130. Однак офіційно жодна з країн не підтвердила готовність до закупівлі.

Водночас аналітики Defense Express звернули увагу на те, що попри заяви про зацікавленість, Як-130М ще не дійшов до стадії серійного виробництва. Наразі розроблено лише три дослідні зразки, на яких триває монтаж систем і обладнання. Причому про терміни першого польоту не повідомляють.

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Також відомо, що літак планують оснастити бортовим комплексом оборони "Президент-С", який призначений для захисту від зенітних і авіаційних ракет. Наразі триває розробка дослідних зразків цього комплексу.

Таким чином, російські ЗМІ продовжують просувати Як-130М як перспективний експортний продукт, однак поки що йдеться тільки про "зацікавленість", а не про реальні контракти. Аналітики зазначають, що активне просування модернізованого літака не гарантує його комерційного успіху. А основне питання — чи знайдуться покупці, готові інвестувати в платформу, яка ще навіть не здійснила перший політ і не запущена у виробництво.

Нагадаємо, про роботи з модернізації Як-130 повідомлялося ще 2023 року. Тоді експерти припустили, що машина має отримати нову силову установку СМ-100, РЛС і прицільний комплекс з оптико-електронною системою.