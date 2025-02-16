Замена штурмовика Су-25: российский самолет Як-130М "набирает популярность" (видео)

Российские чиновники заявили об интересе со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки, однако машины еще даже не дошли до стадии серийного производства.

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Российский государственный экспортер вооружений "Рособоронэкспорт" заявил об устойчивом интересе иностранных заказчиков к модернизированному учебно-боевому самолету Як-130М. По словам генерального директора компании Александра Михеева, общий интерес составляет порядка 40 самолетов, а потенциальными покупателями выступают страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки.

Комментируя новость западные обозреватели отметили, что Як-130М позиционируется как легкий штурмовик и учебно-тренировочный самолет, способный выполнять боевые задачи в конфликтах низкой интенсивности.

В числе возможных заказчиков называют Вьетнам, Лаос и Мьянму, которые уже эксплуатируют ранние версии Як-130. В Африке аналогичный интерес может проявить Алжир, ранее закупавший Як-130. Однако официально ни одна из стран не подтвердила готовность к закупке.

Вместе с тем аналитики Defense Express обратили внимание на то, что несмотря на заявления о заинтересованности, Як-130М еще не дошел до стадии серийного производства. На данный момент разработано лишь три опытных образца, на которых продолжается монтаж систем и оборудования. Причем о сроках первого полета не сообщается.

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Также известно, что самолет планируется оснастить бортовым комплексом обороны "Президент-С", который предназначен для защиты от зенитных и авиационных ракет. В настоящее время ведется разработка опытных образцов этого комплекса.

Таким образом, российские СМИ продолжают продвигать Як-130М как перспективный экспортный продукт, однако пока речь идет только о "заинтересованности", а не о реальных контрактах. Аналитики отмечают, что активное продвижение модернизированного самолета не гарантирует его коммерческого успеха. А основной вопрос — найдутся ли покупатели, готовые инвестировать в платформу, которая еще даже не совершила первый полет и не запущена в производство.

Напомним, о работах по модернизации Як-130 сообщалось еще в 2023 году. Тогда эксперты предположили, что машина должна получить новую силовую установку СМ-100, РЛС и прицельный комплекс с оптико-электронной системой.