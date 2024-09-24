"Его разнесут": авиаэксперт рассказал об инциденте с белорусским самолетом Як-130 (видео)

Воздушные силы ВСУ не сбили учебный самолет Як-130, который залетел с территории Беларуси, и этим могли спасти жизнь двум начинающим пилотам, пояснил авиаэксперт Константин Криволап. Самолет хоть и имеет подвески для ракет, но на самом деле безопасен.

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Учебно-боевой самолет Як-130, который залетел в Украину 24 сентября, действительно считается штурмовиком, поскольку может взять на борту средства поражения. В то же время его возможности гораздо слабее по сравнению с Су-25, по которому могут попасть, а он будет лететь дальше. Обычно Як-150 используются для обучения и в кабине могли находиться два начинающих пилота. Их сбили с курса средства ПВО, которые защищают пространство над Беларусью и Украиной. Решение Воздушных сил о неуничтожении цели спасло жизнь двум белорусам. О деталях появления белорусского самолета в украинском воздушном пространстве эксперт по вопросам авиации Константин Криволап рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

Криволап сомневается, что Вооруженные силы Беларуси имели какой-то злонамеренный умысел и направили самолет Як-130. По его мнению, там вряд ли рисковали одним-двумя пилотами, поскольку гораздо легче запустить беспилотный летательный аппарат.

"Радиотехническая аппаратура на границе может погасить сигнал GPS. Я не исключаю, что он просто заблудился, не надо из этого делать какую-то трагедию", — сказал он.

Авиаэксперт описал снаряжение Як-130 и объяснил, следует ли его бояться. Самолет предназначен для изучения основ пилотирования, у него действительно есть две подвески для пуска ракет, и пилоты могут их применить. Для участия в реальных боях он не приспособлен и, скорее всего, его не сбили, а позволили заблудившимся вернуться домой.

"Это не самолет для выполнения серьезных боевых миссий, его просто разнесут, он даже до линии боевого соприкосновения не долетит, его уже разнесут", — подчеркнул Криволап.

Самолет Як-130 из Беларуси — детали инцидента

Отметим, днем 24 сентября мониторинговые паблики сообщили, что белорусско-украинскую границу пересекла воздушная цель. Согласно данным канала "Беларускі Гаюн", событие произошло в 14:28 на границе Киевской и Житомирской областей возле села Дятлык Гомельской области. В связи с появлением потенциально опасного объекта Воздушные силы объявили тревогу, которую уже через 20 минут отменили. В Telegram-канале Минобороны Беларуси не упоминали об инциденте, зато рассказывают об учениях десантников и операторов БПЛА.

В июле 2023 года Фокус рассказывал о попытках РФ модернизировать учебный самолет Як-130. Российские конструкторы планировали оборудовать его обновленной аппаратурой для прицеливания и навигации. Возможное вооружение, которое он будет иметь — авиационные ракеты С-8, С-13, С-25ОФМ, Р-73 ("воздух-воздух" с инфракрасной системой самонаведения), управляемые авиабомбы весом до 500 кг.

Напоминаем, в начале сентября аналитики объяснили, почему российские дроны-камикадзе залетают на территорию Беларуси. Между тем 24 сентября "Гаюн" сообщил, что Мозырский нефтеперерабатывающий завод получил защиту от возможного удара беспилотников.