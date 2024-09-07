Атака "Шахедов" на Беларусь: аналитики объяснили, зачем РФ запускает дроны по союзнику

Средства воздушной обороны РФ, которые находятся на территории Беларуси, сбили два из восьми "шахедов", которые туда свернули во время атаки на Украину, отметили аналитики. В течение последних двух месяцев таких случаев было 20 шт.

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Российское командование может намеренно направлять дроны-камикадзе "Шахед" в Беларусь. Это делается для того, чтобы натренировать белорусское ПВО и испытать различные средства поражения. При этом власти Беларуси не нашли слов, чтобы объяснить населению, что происходит. Об особенностях налета "шахедов" рассказали аналитики портала Defense Express.

На портале обратили внимание на анализ появления дронов РФ в Беларуси, опубликованный на польском милитарном портале Defense24. Авторы написали о восьми российских беспилотниках, которые в ночь на 5 сентября нарушили воздушное пространство Беларуси. Как отметили в оппозиционном канале "Беларускі гаюн", чтобы их сбить, подняли в воздух самолеты и привлекли зенитно-ракетные комплексы. В итоге удалось обезвредить только две цели. Успешно отработал истребитель, который стартовал с аэродрома в Барановичах. Кроме того, 1530-й зенитно-ракетный полк ПВО стрелял из С-400 или "Панцирь-С". На инфографике оппозиционеров, размещенной в X, видим путаный маршрут, по которому летели БПЛА РФ. Тем временем на Defense Express объяснили, что заход "Шахедов" в Беларусь не случайный, а преднамеренный.

Обстрелы ВС РФ и Беларусь — траектория "шахедов" 5 сентября Фото: Беларускі Гаюн

По мнению аналитиков, главная цель "атак" дронов-камикадзе на белорусскую территорию — это обучение российского персонала системы ПВО. Потренировавшись на этих случайных БПЛА, они смогут защищать важные объекты внутри РФ от налетов уже украинских ударных дронов. Впрочем, в итоге на DE признали, что неизвестно, как управляются российские устройства и возможно ли их дистанционно развернуть и направить в сторону Беларуси.

Обстрелы ВС РФ и Беларусь

В Telegram-канале "Беларускі Гаюн" в заметке от 5 сентября напомнили о еще двух случаях полетов "шахедов" на Беларусь. Это произошло 16 июля (БПЛА упал сам) и 29 августа. При этом обломки беспилотника упали в пригороде Гомеля и обеспокоили местных жителей. В течение последних двух месяцев таких случаев было 20 шт. Примечательно то, что БПЛА называют или нейтрально, или говорят, что они украинские. Власть Беларуси растеряна, поскольку не может придумать как объяснить "обмен ударами" между "братскими народами" и "союзниками", отметили представители оппозиционных сил.

Воздушные силы ВСУ ранее писали о том, как дроны РФ нарушают воздушное пространство соседних с Украиной стран. Один из таких случаев произошел 26 августа, когда летело сотня ракет и столько же "шахедов". Один дрон залетел на территорию Польши, его заметили на радарах, но не сбили и потом потеряли.

Напоминаем, 7 сентября глава МИД Польши Радослав Сикорский рассказал, при каких условиях поляки пересекут "красные линии" и начнут сбивать российские воздушные цели. Тем временем в западных СМИ рассказали о 200 баллистических ракет, которые РФ получила от Ирана.