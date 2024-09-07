Атака "Шахедів" на Білорусь: аналітики пояснили, навіщо РФ запускає дрони по союзнику

Засоби повітряної оборони РФ, які перебувають на території Білорусі, збили два з восьми "шахедів", які туди повернули під час атаки на Україну, зауважили аналітики. Протягом останніх двох місяців таких випадків було 20 шт.

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Російське командування може навмисно спрямовувати дрони-камікадзе "Шахед" у Білорусь. Це робиться для того, щоб натренувати білоруське ППО і випробувати різні засоби ураження. При цьому влада Білорусі не знайшла слів, щоб пояснити населенню, що відбувається. Про особливості нальоту "шахедів" розповіли аналітики порталу Defense Express.

На порталі звернули увагу на аналіз появи дронів РФ в Білорусі, опублікований на польському мілітарному порталі Defense24. Автори написали про вісім російських безпілотників, які в ніч на 5 вересня порушили повітряний простір Білорусі. Як зауважили у опозиційному каналі "Беларускі гаюн", щоб їх збити, підняли у повітря літаки та залучили зенітно-ракетні комплекси. В підсумку вдалось знешкодити лише дві цілі. Успішно відпрацював винищувач, який стартував з аеродрому в Барановичах. Крім того, 1530-й зенітно-ракетний полк ППО стріляв з С-400 або "Панцир-С". На інфографіці опозиціонерів, розміщеній у X, бачимо плутаний маршрут, яким летіли БПЛА РФ. Тим часом на Defense Express пояснили, що заходження "Шахедів" в Білорусь не випадкове, а навмисне.

Обстріли ЗС РФ та Білорусь - траєкторія "шахедів" 5 вересня Фото: Беларускі Гаюн

На думку аналітиків, головна мета "атак" дронів-камікадзе на білоруську територію — це навчання російського персоналу системи ППО. Потренувавшись на цих випадкових БПЛА, вони зможуть захищати важливі об'єкти всередині РФ від нальотів вже українських ударних дронів. Втім, в підсумки на DE визнали, що невідомо, як керуються російські пристрої і чи можливо їх дистанційно розвернути і спрямувати у бік Білорусі.

Обстріли ЗС РФ та Білорусь

У Telegram-каналі "Беларускі Гаюн" у дописі від 5 вересня нагадали про ще два випадки польотів "шахедів" на Білорусь. Це відбулось 16 липня (БПЛА упав сам) та 29 серпня. При цьому уламки безпілотника упали у передмісті Гомеля і стурбували місцевих жителів. Протягом останніх двох місяців таких випадків було 20 шт. Прикметно те, що БПЛА називають або нейтрально, або говорять, що вони українські. Влада Білорусі розгублена, оскільки не може вигадати як пояснити "обмін ударами" між "братніми народами" та "союзниками", наголосили представники опозиційних сил.

Зазначимо, Повітряні сили ЗСУ раніше писали про те, як дрони РФ порушують повітряний простір сусідніх з Україною країн. Один з таких випадків стався 26 серпня, коли летіло сотня ракет і стільки ж "шахедів". Один дрон залетів на територію Польщі, його помітили на радарах, але не збили і потім загубили.

Нагадуємо, 7 вересня глава МЗС Польщі Радослав Сікорський розповів, за яких умов поляки перетнуть "червоні лінії" і почнуть збивати російські повітряні цілі. Тим часом у західних ЗМІ розповіли про 200 балістичних ракет, які РФ отримала від Ірану.