"Відповідальні за ескалацію": у НАТО пояснили, чи можна Польщі збивати ракети РФ

Якщо член альянсу забажає протидіяти засобам ураження над своєю територією, то спершу слід почати консультації з іншими членами спільноти, заявила речниця НАТО Фара Дахлалла.

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НАТО пропонує країнам-членам пам'ятати про загрозу ескалації, якщо вони почнуть збивати ракети над своєю територією. З іншого боку, збройні сили союзників дійсно мають право захищати повітряний простір. Про позицію альянсу розповіло агентство Europa Press.

Журналісти поспілкувались з речницею НАТО Фара Дахлалла (Farah Dakhlallah), ідеться у статті Europa Press. З її слів, у Північноатлантичному альянсі "кожен союзник має право захищати власний повітряний простір" і збивати цілі, які опиняються на їхній території. Водночас речниця наголосила, що у такому випадку можлива "ескалація" і про це слід пам'ятати, приймаючи рішення. Вона вкотре нагадала, що альянс не є і не буде стороною "конфлікту" і не планує бути до нього хоч якось причетним.

"НАТО несе відповідальність за запобігання подальшій ескалації війни Росії. НАТО не є стороною конфлікту і не стане… Саме тому союзникам необхідно продовжувати тісні консультації в рамках Альянсу", — навели журналісти слова речниці альянсу.

Обстріли ЗС РФ — деталі

Зазначимо, у ніч на 26 серпня ЗС РФ запустили по Україні понад 230 засобів ураження — ракет різних типів і дронів-камікадзе "Шахед". Сили протиповітряної оборони Польщі помітили, як одна повітряна ціль перетнула польсько-український кордон: вони за нею стежили, але так і не збили. Серед причин, які не дозволили це робити — несприятливі погодні умови, заявили представники військових. При цьому міністр оборони Польщі Радослав Сікорський заявив у інтерв'ю The Financial Times, що Збройні сили його країни зобов'язані збивати російські ракети та дрони. На його думку, цей обов'язок не суперечить вимогам альянсу, оскільки ідеться про захист власного повітряного простору. За кілька годин з'явилась реакція РФ: російські урядовці пригрозили, що буде "жорстка відповідь".

Раніше Фокус розповідав про пів десятка інцидентів, коли на територію Польщі залітали, наприклад, ракети Х-101. Взимку 2023 року одна така ракета попетляла навколо військової бази, потім повернула в Україну і вибухнула над Львівщиною. У перші дні вторгнення російська ракета пролетіла над Варшавою: її не збили, а вона зникла з радарів і впала в лісах.

Нагадуємо, 2 вересня Росія запустила по Україні ракети "Іскандер" та Х-101, повідомили у Повітряних силах. Експерт пояснив, по яких цілях у Києві стріляли росіяни.