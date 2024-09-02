Били по урядовому кварталу і "центрах прийняття рішень": цілі атаки 2 вересня, — експерт (відео)

ЗС РФ намагалися дістати по будівлях української розвідки та контррозвідки, заявив експерт Олександр Мусієнко. Ще однією ціллю ворога була Київська ГЕС, яка вдруге потрапила під удар.

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В ніч на 2 вересня російські ракети загрожували будівлям українських спецслужб, які дошкуляють владі РФ. Про цілі ЗС РФ свідчать місця займання та падіння уламків, а також інформація, отримана від анонімних джерел в українській владі. Про можливі цілі ударів ворога військовий експерт Олександр Мусієнко розповів у своєму YouTube-каналі.

Мусієнко проаналізував відкриті дані про удар ЗС РФ по Києву, який стався 2 вересня. Експерт згадав про заяви КМДА та ОВА про уламки, які падали у Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Солом'янському районах. Крім того, він отримав інформацію від неназваних джерел в українських спецслужбах. Експерт виділив дві групи цілей, які цікавили росіян. На його думку, головною ціллю ворога були будівлі урядовців та "об'єкти спецслужб".

"Ціллю міг бути саме урядовий квартал, а саме — будівлі наших розвідок: контррозвідки, спецслужб, які так само своїми операціями проти ворога дуже-дуже їм дошкуляють", — сказав він.

Друга група цілей росіян — об'єкти енергетичної інфраструктури, наголосив експерт. З його слів, відбулась повторна атака на Київську ГЕС, щоб кияни потерпали від відсутності електропостачання.

"Київська ГЕС — це одна із цілей, яка буде залишатися для них [пріоритетною. — Ред.]. Вони будуть намагатися продовжувати ракетний терор, щоб залишити нас без світла. Ці спроби вони не будуть полишати", — заявив Мусієнко.

Б'ючи по об'єктах в українській столиці, російське командування намагається показати власному населенню, що ЗС РФ начебто завдають "удари помсти". З іншого боку, вони прагнуть налякати українців, щоб у них з'явились панічні настрої, заявив військовий експерт.

"Атака носить часто практичний характер: створити для нас нестерпні умови виживання. Це все те, що містить ознаки геноциду українського народу", — підсумував він.

Обстріл 2 вересня - Мусієнко про цілі балістичних ракет ЗС РФ див. з 5:52

На сторінці ГУР Міноборони, а також Генштабу ЗСУ поки що не коментували атаку ракет ЗС РФ 2 вересня, яка могла загрожувати спецслужбам та уряду.

Обстріл 2 вересня — деталі удару по Києву

Зазначимо, в ніч на 2 вересня ЗС РФ завдали масованого удару по Києву. Згідно зі звітом командування Повітряних сил, росіяни запустили по українцях майже 60 засобів ураження: 16 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 (збили 9), 14 крилатих ракет Х-101 (збили 13), 23 ударні БпЛА "Shahed-131/136" (збили 20). Голова Київської ОВА Руслан Кравченко підтвердив, що по столиці летіло з десяток ракет та дронів.

Внаслідок падіння уламків у восьми районах Києва почались пожежі, на місце інцидентів вирушили рятувальники. Зокрема, постраждала станція метрополітену у Святошинському районі, у Голосіївському та Шевченківському зайнялись нежитлові приміщення.

Нагадуємо, 1 вересня ЗС РФ влучили у центр реабілітації дітей в Сумах: у ОВА повідомили про наслідки удару. 31 серпня російська керована авіабомба влучила у будинок в Харкові.