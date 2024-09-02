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Били по урядовому кварталу і "центрах прийняття рішень": цілі атаки 2 вересня, — експерт (відео)

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Фото: ДСНС | Російські війська вдарили по Києві балістикою

ЗС РФ намагалися дістати по будівлях української розвідки та контррозвідки, заявив експерт Олександр Мусієнко. Ще однією ціллю ворога була Київська ГЕС, яка вдруге потрапила під удар.

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В ніч на 2 вересня російські ракети загрожували будівлям українських спецслужб, які дошкуляють владі РФ. Про цілі ЗС РФ свідчать місця займання та падіння уламків, а також інформація, отримана від анонімних джерел в українській владі. Про можливі цілі ударів ворога військовий експерт Олександр Мусієнко розповів у своєму YouTube-каналі.

Мусієнко проаналізував відкриті дані про удар ЗС РФ по Києву, який стався 2 вересня. Експерт згадав про заяви КМДА та ОВА про уламки, які падали у Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Солом'янському районах. Крім того, він отримав інформацію від неназваних джерел в українських спецслужбах. Експерт виділив дві групи цілей, які цікавили росіян. На його думку, головною ціллю ворога були будівлі урядовців та "об'єкти спецслужб".

"Ціллю міг бути саме урядовий квартал, а саме — будівлі наших розвідок: контррозвідки, спецслужб, які так само своїми операціями проти ворога дуже-дуже їм дошкуляють", — сказав він.

Друга група цілей росіян — об'єкти енергетичної інфраструктури, наголосив експерт. З його слів, відбулась повторна атака на Київську ГЕС, щоб кияни потерпали від відсутності електропостачання.

"Київська ГЕС — це одна із цілей, яка буде залишатися для них [пріоритетною. — Ред.]. Вони будуть намагатися продовжувати ракетний терор, щоб залишити нас без світла. Ці спроби вони не будуть полишати", — заявив Мусієнко.

Б'ючи по об'єктах в українській столиці, російське командування намагається показати власному населенню, що ЗС РФ начебто завдають "удари помсти". З іншого боку, вони прагнуть налякати українців, щоб у них з'явились панічні настрої, заявив військовий експерт.

"Атака носить часто практичний характер: створити для нас нестерпні умови виживання. Це все те, що містить ознаки геноциду українського народу", — підсумував він.

Обстріл 2 вересня - Мусієнко про цілі балістичних ракет ЗС РФ див. з 5:52

На сторінці ГУР Міноборони, а також Генштабу ЗСУ поки що не коментували атаку ракет ЗС РФ 2 вересня, яка могла загрожувати спецслужбам та уряду.

Обстріл 2 вересня — деталі удару по Києву

Зазначимо, в ніч на 2 вересня ЗС РФ завдали масованого удару по Києву. Згідно зі звітом командування Повітряних сил, росіяни запустили по українцях майже 60 засобів ураження: 16 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 (збили 9), 14 крилатих ракет Х-101 (збили 13), 23 ударні БпЛА "Shahed-131/136" (збили 20). Голова Київської ОВА Руслан Кравченко підтвердив, що по столиці летіло з десяток ракет та дронів.

Внаслідок падіння уламків у восьми районах Києва почались пожежі, на місце інцидентів вирушили рятувальники. Зокрема, постраждала станція метрополітену у Святошинському районі, у Голосіївському та Шевченківському зайнялись нежитлові приміщення.

Нагадуємо, 1 вересня ЗС РФ влучили у центр реабілітації дітей в Сумах: у ОВА повідомили про наслідки удару. 31 серпня російська керована авіабомба влучила у будинок в Харкові.