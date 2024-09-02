"Іскандери", Х-101 та "Шахеди": усі подробиці нічного удару ЗС РФ по Україні (фото, відео)

Бойова робота велась у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях. Внаслідок атаки на Київ падіння уламків російських ракет та ударних дронів зафіксовано майже в усіх районах міста. Також відомо про трьох постраждалих у столиці.

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У ніч проти 2 вересня 2024 року ЗС РФ завдали ракетного удару по Київщині, Сумщині та Харківщині, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, також атакували ударними БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку. Фокус зібрав все, що відомо на цей час про наслідки ворожої атаки по Україні.

Обстріл України 2 вересня — чим атакували ЗС РФ

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, в повітряному просторі України зранку 2 вересня ППО виявили 58 повітряних цілей, з них 35 ракет різних типів та 23 ударних БпЛА, які РФ запускала:

16 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Брянської, Воронезької та Курської областей;

14 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області;

4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгороської області;

1 ракета невстановленого типу із Бєлгороської області;

23 ударні БпЛА "Shahed-131/136" із Приморсько-Ахтарська – РФ.

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби ПС, а також розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито:

9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;

13 крилатих ракет Х-101;

20 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Також зазначається, що 1 крилата ракета Х-101 та 3 ударні БпЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені. Інформація уточнюється.

Бойова робота велась у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Обстріл України 2 вересня — атака на Київ та Київську область

2 вересня Київ та Київська область зазнала комбінованої ворожої атаки крилатими та балістичними ракетами.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів, що тривога на Київщині оголошувалася двічі. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

"Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає. Станом на 7:30 внаслідок падіння уламків збитих цілей сталося загоряння лісової підстилки та пожежі сухої трави у трьох районах області. Надходить інформація про пошкодження 3 приватних будинків та 2 автомобілів", — проінформував він.

Повітряна тривога в столиці тривала майже дві години. Про наслідки атаки повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Внаслідок роботи ППО по перехопленню ворожих цілей сталося падіння уламків у кількох районах столиці. Так, у Святошинському районі сталося загоряння 4 автомобілів. Станом на зараз пожежу ліквідовано. Зафіксовано падіння уламків у нежитлову будівлю з загорянням. Пожежу ліквідовано. Пошкоджено приміщення станції метрополітену.

Голосіївський район — зафіксовано падіння уламків на нежитлове приміщення і часткова її руйнація. Пожежу ліквідовано.

Шевченківський район — падіння уламків на нежитлове приміщення. Пожежу ліквідовано.

Також зафіксовано падіння уламків у Подільскому, Деснянському, Оболонському, Дніпровському та Солом’янському районах. Без наслідків.

Міський голова Києва Віталій Кличко зауважив, що станом на 06:25 до медиків за допомогою звернулися двоє дорослих — одного з них госпіталізували.

Станом на 10 ранку стало відомо про трьох постраждалих внаслідок ранкової ракетної атаки на столицю. Одній особі надали медичну допомогу на місці. Дві людини госпіталізовані до медичних закладів столиці.

Обстріл України 2 вересня — атака на Харків та Харківську область

Як повідомили в Харківській ОВА, зранку 2 вересня ЗС РФ обстріляли м. Куп’янськ Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок, 65-річна загинула жінка.

Також 2 вересня о 01:07 ЗС РФ завдали удару по Київському району Харкова. Внаслідок удару горіла покрівля, пошкоджено 1 приватний будинок та зруйнований цегляний паркан.

Міський голова Харкова Ігор Терехов проінформував, що зафіксовано влучання двох "шахедів" у Київському районі міста — в приватний житловий будинок, у Слобідському районі — поблизу освітнього закладу.

Попередньо обійшлося без постраждалих.

"В Індустріальному районі від удару ракетою (тип встановлюється) є загоряння у садовому товаристві. Щодо жертв та постраждалих — наразі інформація не надходила", — повідомив Терехов.

Нагадаємо, що 2 вересня повідомлялося, що ЗС РФ атакували Україну "шахедами" і ракетами.