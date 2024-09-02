"Искандеры", Х-101 и "Шахеды": все подробности ночного удара ВС РФ по Украине (фото, видео)

Боевая работа велась в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Запорожской областях. В результате атаки на Киев падение обломков российских ракет и ударных дронов зафиксировано почти во всех районах города. Также известно о трех пострадавших в столице.

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В ночь на 2 сентября 2024 года ВС РФ нанесли ракетный удар по Киевской, Сумской и Харьковской областям, применив баллистические, крылатые и зенитные управляемые ракеты, также атаковали ударными БпЛА типа "Shahed" с южного направления. Фокус собрал всё, что известно на данный момент о последствиях вражеской атаки по Украине.

Обстрел Украины 2 сентября — чем атаковали ВС РФ

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, в воздушном пространстве Украины утром 2 сентября ПВО обнаружили 58 воздушных целей, из них 35 ракет различных типов и 23 ударных БпЛА, которые РФ запускала:

16 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Брянской, Воронежской и Курской областей;

14 крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области;

4 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской области;

1 ракета неустановленного типа из Белгородской области;

23 ударных БпЛА "Shahed-131/136" из Приморско-Ахтарска — РФ.

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, средствами радиоэлектронной борьбы ВС, а также расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбито:

9 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;

13 крылатых ракет Х-101;

20 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Также отмечается, что 1 крылатая ракета Х-101 и 3 ударные БпЛА не достигли своих целей и были локально потеряны. Информация уточняется.

Боевая работа велась в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Запорожской областях.

Обстрел Украины 2 сентября — атака на Киев и Киевскую область

2 сентября Киев и Киевская область подверглась комбинированной вражеской атаке крылатыми и баллистическими ракетами.

Начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко рассказал, что тревога на Киевщине объявлялась дважды. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

"Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших среди населения нет. По состоянию на 7:30 в результате падения обломков сбитых целей произошло возгорание лесной подстилки и пожары сухой травы в трех районах области. Поступает информация о повреждении 3 частных домов и 2 автомобилей", — проинформировал он.

Воздушная тревога в столице продолжалась почти два часа. О последствиях атаки сообщили в Киевской городской военной администрации.

В результате работы ПВО по перехвату вражеских целей произошло падение обломков в нескольких районах столицы. Так, в Святошинском районе произошло возгорание 4 автомобилей. По состоянию на сейчас пожар ликвидирован. Зафиксировано падение обломков в нежилое здание с возгоранием. Пожар ликвидирован. Повреждено помещение станции метрополитена.

Голосеевский район — зафиксировано падение обломков на нежилое помещение и частичное ее разрушение. Пожар ликвидирован.

Шевченковский район - падение обломков на нежилое помещение. Пожар ликвидирован.

Также зафиксировано падение обломков в Подольском, Деснянском, Оболонском, Днепровском и Соломенском районах. Без последствий.

Городской голова Киева Виталий Кличко отметил, что по состоянию на 06:25 к медикам за помощью обратились двое взрослых — одного из них госпитализировали.

По состоянию на 10 утра стало известно о трех пострадавших в результате утренней ракетной атаки на столицу. Одному человеку оказали медицинскую помощь на месте. Два человека госпитализированы в медицинские учреждения столицы.

Обстрел Украины 2 сентября — атака на Харьков и Харьковскую область

Как сообщили в Харьковской ОГА, утром 2 сентября ВС РФ обстреляли г. Купянск В результате вражеского обстрела поврежден жилой дом, 65-летняя женщина погибла.

Также 2 сентября в 01:07 ВС РФ нанесли удар по Киевскому району Харькова. В результате удара горела кровля, поврежден 1 частный дом и разрушен кирпичный забор.

Городской голова Харькова Игорь Терехов проинформировал, что зафиксировано попадание двух "шахедов" в Киевском районе города — в частный жилой дом, в Слободском районе — вблизи образовательного учреждения.

Предварительно обошлось без пострадавших.

"В Индустриальном районе от удара ракетой (тип устанавливается) есть возгорание в садовом товариществе. Относительно жертв и пострадавших — пока информация не поступала", — сообщил Терехов.

Напомним, что 2 сентября сообщалось, что ВС РФ атаковали Украину "шахедами" и ракетами.