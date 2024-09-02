Били по правительственному кварталу и "центрам принятия решений": цели атаки 2 сентября, — эксперт (видео)

ВС РФ пытались достать по зданиям украинской разведки и контрразведки, заявил эксперт Александр Мусиенко. Еще одной целью врага была Киевская ГЭС, которая во второй раз попала под удар.

Related video

В ночь на 2 сентября российские ракеты угрожали зданиям украинских спецслужб, которые донимают власти РФ. О целях ВС РФ свидетельствуют места возгорания и падения обломков, а также информация, полученная от анонимных источников в украинской власти. О возможных целях ударов врага военный эксперт Александр Мусиенко рассказал в своем YouTube-канале.

Мусиенко проанализировал открытые данные об ударе ВС РФ по Киеву, который произошел 2 сентября. Эксперт вспомнил о заявлениях КГГА и ОГА об обломках, которые падали в Святошинском, Голосеевском, Днепровском, Соломенском районах. Кроме того, он получил информацию от неназванных источников в украинских спецслужбах. Эксперт выделил две группы целей, которые интересовали россиян. По его мнению, главной целью врага были здания правительства и "объекты спецслужб".

"Целью мог быть именно правительственный квартал, а именно — здания наших разведок: контрразведки, спецслужб, которые так же своими операциями против врага очень-очень им донимают", — сказал он.

Вторая группа целей россиян — объекты энергетической инфраструктуры, подчеркнул эксперт. По его словам, состоялась повторная атака на Киевское ГЭС, чтобы киевляне страдали от отсутствия электроснабжения.

"Киевская ГЭС — это одна из целей, которая будет оставаться для них [приоритетной — ред.]. Они будут пытаться продолжать ракетный террор, чтобы оставить нас без света. Эти попытки они не будут оставлять", — заявил Мусиенко.

Бьет по объектам в украинской столице, российское командование пытается показать собственному населению, что ВС РФ якобы наносят "удары возмездия". С другой стороны, они стремятся напугать украинцев, чтобы у них появились панические настроения, заявил военный эксперт.

"Атака носит часто практический характер: создать для нас невыносимые условия выживания. Это все то, что содержит признаки геноцида украинского народа", — подытожил он.

Обстрел 2 сентября — Мусиенко о целях баллистических ракет ВС РФ см. с 5:52

На странице ГУР Минобороны, а также Генштаба ВСУ пока не комментировали атаку ракет ВС РФ 2 сентября, которая могла угрожать спецслужбам и правительству.

Обстрел 2 сентября — детали удара по Киеву

Отметим, в ночь на 2 сентября ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву. Согласно отчету командования Воздушных сил, россияне запустили по украинцам почти 60 средств поражения: 16 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (сбили 9), 14 крылатых ракет Х-101 (сбили 13), 23 ударных БпЛА "Shahed-131/136" (сбили 20). Глава Киевской ОВА Руслан Кавченко подтвердил, что по столице летело с десяток ракет и дронов.

В результате падения обломков в восьми районах Киева начались пожары, на место инцидентов отправились спасатели. Среди прочего, пострадала станция метрополитена в Святошинском районе, в Голосеевском и Шевченковском загорелись нежилые помещения.

Напоминаем, 1 сентября ВС РФ попали в центр реабилитации детей в Сумах: в ОВА сообщили о последствиях удара. 31 августа российская управляемая авиабомба попала в дом в Харькове.