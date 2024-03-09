Дефицит бензина: в РФ проблемы с нефтепереработкой из-за ударов ВСУ, — разведка Британии

К середине февраля 2024 года от ударов БПЛА Украины пострадало 20 объектов нефтяной отрасли РФ. К концу февраля и в марте добавилось еще с десяток повреждений.

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Российские власти наложили эмбарго на экспорт нефтепродуктов, поскольку нефтеперерабатывающая отрасль действительно пострадала от массированных атак ВСУ. Теперь Кремль пытается удержать цены на бензин, потому что готовится к выборам президента. О ситуации с российским бензином рассказали в заметке X (Twitter) Министерства обороны Великобритании.

В короткой аналитике от британской разведки указывают, что с марта по август 2024 года в РФ ввели запрет на вывоз бензина. Запрет будет действовать именно тогда, когда растет спрос в связи с сельскохозяйственными работами.

Такими действиями российские власти планируют достичь двух целей. Во-первых, уменьшит давление на поставщиков топлива, ведь отныне они будут работать только на внутреннем рынке. Во-вторых, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) получат время на ремонт после атак дронов Украины.

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По мнению экспертов Минобороны Британии, НПЗ России действительно пострадали в результате массированных ударов украинских беспилотников. Ремонтировать их будут дольше, поскольку из-за санкций усложнился путь запчастей.

Тем временем в Кремле пытаются удержать рост цен для рядовых россиян, которые должны прийти на выборы и проголосовать за президента Владимира Путина.

Удары по НПЗ РФ — вывод Британии Фото: Міноборони Великої Британії

Удары по НПЗ РФ — детали

Отметим, ранее Фокус публиковал инфографику с географией ударов по нефтегазовой отрасли РФ. Инфографику создали на портале "Слово и Дело" на основе открыть данных. Обозначены 20 атак дронов, которые произошли в период с сентября 2023 по середину февраля 2024 произошло 18 ударов. Из них пять ударов произошло по нефтеперерабатывающим заводам и 11 — по нефтебазам и нефтяным терминалам.

Удары по НПЗ РФ — сентябрь 2023-февраль 2024 Фото: Слово і діло

В январе произошло попадание по нефтяному терминалу под Санкт-Петербургом в порту Усть-Луга. Пожарные пытались потушить пламя более суток, утверждали росСМИ. При этом расстояние до границы Украины составляет около 900 км.

Другая удачная отработка украинских дронов — по нефтебазе в Тупапсе. Местные жители слышали взрывы в районе нефтеперерабатывающего завода "Роснефть", хотя Минобороны РФ уверяло в обезвреживании всех воздушных целей.

В начале февраля под атакой оказался нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Согласно публикациям в СМИ, БПЛА ВСУ до него таки долетели, хотя и не полностью выполнили задачу — приземлились, а не взорвались.

Напоминаем, в марте 2024 года горело на нефтебазе в Белгородской области РФ. 9 марта произошла еще одна массированная атака дронов: на этот раз их мог "интересовать" самолет А-50 ВС РФ, который ремонтируется в Таганроге.