Пожар в порту "Усть-Луга" под Петербургом: как "убегали" российские суда (фото, карта)

Руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко рассказал новые подробности атаки беспилотников в Ленинградской области. Дроны атаковали объекты нефтяного терминала "Усть-Луга" компании "Новатэк".

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Минувшей ночью беспилотники атаковали морской терминал в российском порту Усть-Луга. В СБУ уже подтвердили, что это была их спецоперация, в результате которой на терминале возник масштабный пожар. На нем перерабатывали топливо, которое поставлялось оккупантам, поэтому его повреждение усложнит логистику для российских военных. Руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко и главный редактор BlackSeaNews рассказал новые подробности и показал карту порта, куда был нанесен удар на своей странице в Facebook.

Андрей Клименко опубликовал фото, на котором показан порт Усть-Луга и нефтяные объекты, отметив, что там "есть чему гореть".

Карта порта "Усть-Луга" Фото: Соцсети

"Желтая стрелка указывает на терминал по перевалке газового конденсата, где почему-то возник пожар. Ниже – нефтяной терминал Роснефть. Еще ниже – терминал по перевалке серы. А еще ниже – черный прямоугольник – это не вода, а терминал по перевалке угля. Есть чему гореть. Желтые отметки в море – танкеры. Красные – буксиры. Треки показывают, как они убегали в море от причалов", — объяснил он.

Порт Усть-Луга в Ленинградской области расположен неподалеку от Санкт-Петербурга, в Лужской губе Финского залива Балтийского моря рядом вблизи одноименного поселка. Порт начал работу в декабре 2001 года с угольного терминала. К началу 2020-х стал крупнейшим портом на Балтике и вторым по величине в России.

Фото: ТАСС

Пожар в порту Усть-Луга Фото: ТАСС

Напомним, в ночь на 21 января дроны атаковали порт "Усть-Луга", на нефтяном терминале компании "Новатэк" произошли два взрыва. Перед атаками местные жители слышали звук беспилотников.

Согласно показаниям очевидцев, во время ударов БПЛА по терминалу там шла погрузка на восемь судов под флагами Панамы, Мальты, Либерии, Габона, Греции, Маршалловых островов, Каймановых островов и Гонконга.

Официальные российские СМИ об атаке сообщают уклончиво. Так, ТАСС пишет, что технологический процесс на производственном комплексе "Новатэк — Усть-Луга" остановлен, а оценка ущерба будет произведена позднее.

Пожар в порту "Усть-Луга"

Также сообщают, что в результате пожара в терминале "Новатэка" повреждены две цистерны и насосная станция, но никто не пострадал.

"Пострадавших, угрозы жизни и здоровью людей нет. В настоящее время пожар локализован, специалистами предприятия, служб оперативного реагирования и МЧС контролируется остаточное выгорание углеводородного сырья", — добавили в компании "Новатэк". Об атаке беспилотников не сообщают, говоря, что "ночью в производственном комплексе произошло возгорание объектов" и оно стало "следствием внешнего воздействия".

Напомним, также 21 января взрывы раздавались в Туле. Как сообщают в СМИ, украинские беспилотники атаковали завод "Щегловский вал". Отмечалось, что там собирают "Панцирь-С" и "Панцирь-С1". На российском заводе также модернизируют военную бронетехнику.