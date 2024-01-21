Пожежа в порту "Усть-Луга" під Петербургом: як "тікали" російські судна (фото, карта)

Керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко розповів нові подробиці атаки безпілотників у Ленінградській області. Дрони атакували об'єкти нафтового терміналу "Усть-Луга" компанії "Новатек".

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Минулої ночі безпілотники атакували морський термінал у російському порту Усть-Луга. У СБУ вже підтвердили, що це була їхня спецоперація, внаслідок якої на терміналі виникла масштабна пожежа. На ньому переробляли пальне, яке постачалося окупантам, тому його пошкодження ускладнить логістику для російських військових. Керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко та головний редактор BlackSeaNews розповів нові подробиці та показав карту порту, куди було завдано удару на своїй сторінці у Facebook.

Андрій Клименко опублікував фото, на якому показано порт Усть-Луга і нафтові об'єкти, зазначивши, що там "є чому горіти".

Карта порту "Усть-Луга" Фото: Соцмережi

"Жовта стрілка вказує на термінал із перевалки газового конденсату, де чомусь виникла пожежа. Нижче — нафтовий термінал Роснефть. Ще нижче — термінал із перевалки сірки. А ще нижче — чорний прямокутник — це не вода, а термінал із перевалки вугілля. Є чому горіти. Жовті позначки в морі — танкери. Червоні — буксири. Треки показують, як вони тікали в море від причалів", — пояснив він.

Порт Усть-Луга в Ленінградській області розташований неподалік від Санкт-Петербурга, в Лузькій губі Фінської затоки Балтійського моря поруч поблизу однойменного селища. Порт почав роботу в грудні 2001 року з вугільного терміналу. До початку 2020-х став найбільшим портом на Балтиці і другим за величиною в Росії.

Фото: ТАСС

Пожежа в порту Усть-Луга Фото: ТАСС

Нагадаємо, в ніч на 21 січня дрони атакували порт "Усть-Луга", на нафтовому терміналі компанії "Новатек" сталися два вибухи. Перед атаками місцеві жителі чули звук безпілотників.

Згідно зі свідченнями очевидців, під час ударів БПЛА по терміналу там тривало навантаження на вісім суден під прапорами Панами, Мальти, Ліберії, Габону, Греції, Маршаллових островів, Кайманових островів і Гонконгу.

Офіційні російські ЗМІ про атаку повідомляють ухильно. Так, ТАСС пише, що технологічний процес на виробничому комплексі "Новатек — Усть-Луга" зупинено, а оцінка збитків буде проведена пізніше.

Пожежа в порту "Усть-Луга"

Також повідомляють, що внаслідок пожежі в терміналі "Новатека" пошкоджено дві цистерни і насосну станцію, але ніхто не постраждав.

"Постраждалих, загрози життю та здоров'ю людей немає. Наразі пожежу локалізовано, фахівцями підприємства, служб оперативного реагування та МНС контролюється залишкове вигоряння вуглеводневої сировини", — додали в компанії "Новатек". Про атаку безпілотників не повідомляють, кажучи, що "вночі у виробничому комплексі сталося загоряння об'єктів" і воно стало "наслідком зовнішнього впливу".

Нагадаємо, також 21 січня вибухи лунали в Тулі. Як повідомляють у ЗМІ, українські безпілотники атакували завод "Щегловський вал". Зазначалося, що там збирають "Панцир-С" і "Панцир-С1". На російському заводі також модернізують військову бронетехніку.