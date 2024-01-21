Атака на морський термінал під Петербургом є спецоперацією СБУ, — джерела Фокусу (відео)

За інформацією джерел, внаслідок атаки безпілотників на терміналі виникла масштабна пожежа. На ньому переробляли пальне, яке постачалося окупантам, відтак його ураження ускладнить логістику для російських військових.

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Сьогоднішня нічна атака на морський термінал в російському Усть-Лузі — спецоперація Служби безпеки України. Деталі спецоперації Фокусу повідомили власні джерела.

За їх даними, по цілі влучно відпрацювали безпілотники СБУ — ураження були точними, почалася масштабна пожежа, яка палає і досі, росіяни були змушені провести евакуацію співробітників.

Фото: Google Maps

"Нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" у Ленінградській області — важливий обʼєкт для ворога. Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ. Успішна атака на такий термінал завдає не тільки економічних збитків ворогу, позбавляючи окупантів можливості заробляти кошти на ведення війни в Україні, але й значно ускладнює логістику палива для військових РФ", — додає джерело Фокусу.

Атака на морський термінал – що відомо

У ніч на 21 січня російське Міноборони декілька разів повідомляло про атаку безпілотників на три області Російської Федерації – Тульську, Орловську та Смоленську.

Вибухи також пролунали у Ленінградській області. За словами мешканців, спочатку було чути звуки безпілотників, після чого пролунали вибухи. Після цього у селищі Усть-Луга загорівся морський термінал.

Офіційно про те, що причиною пожежі стала атака безпілотників, не повідомляли. Попри це, російські медіа писали, посилаючись на слова голови Кінгісеппського району Юрія Запалатського, що причиною загоряння термінала стало два вибухи. Відомо, що пошкоджено дві цистерни та насосну станцію.

Нагадаємо, також у ніч на 21 січня вибухи лунали у російській Тулі. Повідомлялося, що було атаковано завод "Щегловський вал", на якому збирають "Панцир-С" і "Панцир-С1" та модернізують військову бронетехніку.

Також 19 січня у РФ було атаковано нафтобазу у Клинцях у Брянській області. Губернатор регіону заявляв про атаку безпілотників. Для гасіння пожежі залучалося 13 пожежних автоцистерн та пожежний поїзд.

За словами представника ГУР Андрія Юсова, ця нафтобаза була залучена у постачанні російським військовим паливно-мастильних матеріалів, відтак його ураження ускладнило логістику військ РФ.