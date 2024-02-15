Пролетели до 900 км: дроны ВСУ повредили почти 20 нефтеперерабатывающих заводов РФ (фото)

В декабре 2023 года и январе 2024 года БПЛА Сил обороны долетели до рекордного количества целей. В течение двух месяцев дроны попали по десяти объектам на территории РФ.

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Начиная с сентября 2023 года, Силы обороны Украины начали активно бить по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), по заводам по переработке нефтяного конденсата и по нефтебазам на территории России и временно оккупированных территорий. В течение шести месяцев удалось достать до почти двадцати целей, размещенных на расстоянии от 50 до 900 км. О деталях атак украинского оружия по российским стратегическим объектам рассказали на портале "Слово и Дело".

На портале подытожили информацию, опубликованную в росСМИ, в которой говорилось о взрывах и пожарах в результате атак украинских дронов. После этого обозначили на карте все поврежденные объекты.

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Выяснилось, что с сентября 2023 года по середину февраля 2024 года было нанесено 18 ударов. При этом самыми успешными были два месяца:

декабрь 2023 года — получили до четырех целей;

январь 2024 года — до шести целей.

Кроме того, только за 15 дней февраля горело на трех российских заводах. Результаты остальных месяцев: в сентябре и октябре — по две цели, в ноябре — одна.

Журналисты портала отметили, что удары наносились по четырем объектам, расположенным на временно оккупированных территориях Украины. Однако подавляющее большинство атак, 14, состоялись на территории РФ.

Отметим, ближайшая точка на территории РФ, куда достал украинский дрон — это нефтебаза в Клинцах в 50 км от границы. Самые дальние точки — это нефтяной терминал в Усть-Луге под Санкт-Петербургом (в 900 км) и нефтеперерабатывающий завод в Ярославле (в 700 км).

Удары по НПЗ России — география ударов сентябрь 2023-февраль 2024 Фото: Слово і діло

Удар по НПЗ РФ — детали атак Сил обороны

Ранее Фокус писал об атаках украинских дронов по объектам, работающим в нефтегазовой отрасли России.

Например, в ночь на 21 января пылало на нефтяном терминале компании "Новатэк" в Усть-Луге неподалеку от Санкт-Петербурга. Зафиксировано минимум два взрыва: российские пожарные потратили около суток, чтобы потушить пламя. Именно в момент атаки загружались восемь грузовых кораблей, которые должны были везти на продажу российские нефтепродукты или сырую нефть.

24 января произошло нападение на нефтебазе в Туапсе. Местные жители сначала слышали работы сил российской ПВО, а затем — два взрыва в районе нефтеперерабатывающего завода компании "Роснефть".

9 января было шумно на нефтеперерабатывающем заводе в Орле. По предварительным данным, атаку совершили подразделения ГУР Минобороны, использовав БПЛА украинской разработки.

Напоминаем, 14 февраля было шумно на южном побережье Крыма в районе Алупки: российское командование отчиталось о сбитии шести беспилотников. Тем временем украинская разведка опубликовала кадры атаки морских дронов, которые потопили БДК "Цезарь Куников". Представитель ГУР утверждает, что во время таки погибло большинство экипажа военного судна.