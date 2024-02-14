Потопление БДК "Цезарь Куников": в ГУР показали уничтожение одного из новейших судов РФ (видео)

Потопить российский корабль удалось Силам обороны совместно с подразделениями украинской разведки. Ударные морские дроны атаковали судно у берегов Алупки.

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Украинские военные уничтожили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" вблизи временно оккупированной Алупки в Крыму. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в Facebook.

"Вооруженные силы Украины совместно с подразделениями ГУР МО уничтожили большой десантный корабль оккупантов — "Цезарь Куников", — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что в момент поражения судно находилось в территориальных водах Украины возле Алупки.

В пресс-службе ГУР МОУ рассказали, что разведчики Magura потопили десантный корабль Черноморского флота РФ.

"14 февраля 2024 года Главное управление разведки во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожили большой десантный корабль "Цезарь Куников" черноморского флота государства-агрессора России", — говорится в сообщении.

В частности, успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО. В разведке отметили, что поисково-спасательная операция россиян успеха не имела.

Как уничтожили БДК "Цезарь Куников"

Украинские бойцы атаковали российский корабль с помощью ударных морских дронов Magura V5 возле Алупки. Судно получило критические пробоины по левому борту и начало тонуть.

"Символично, что российский офицер, чьим именем назвали корабль, был убит ровно 81 год назад", — отметили в ГУР.

Украинская разведка опубликовала ролик, в котором показала, как морские дроны двигались к вражескому кораблю и наносили удары. После каждого из них происходил взрыв на судне. В результате удачных ударов российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" пошел на дно.

БДК "Цезарь Куников": что известно

Большой десантный корабль "Цезарь Куников" проекта 775 является одним из самых новых судов Российской Федерации. Он мог вмещать на борту 87 членов экипажа и использовался во время войн России против Грузии, Сирии и Украины.

Напомним, утром 14 февраля прогремели взрывы на южном побережье временно оккупированного Крыма. По информации Минобороны РФ, оккупанты сбили девять дронов, которые якобы запустили ВСУ, на территории полуострова, Белгородской и Воронежской областями.

8 февраля партизаны "Атеш" зафиксировали дислокацию нескольких российских судов в порту Новороссийска, с которых враг атаковал Украину 7 февраля. Украинское подполье пообещало "ответный удар".