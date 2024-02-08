"Ответный удар будет": "Атеш" зафиксировал корабли РФ, с которых обстреливали Украину (видео, фото)

Партизаны обнаружили малый ракетный корвет проекта 22800 "Каракурт" и малое ракетное судно проекта 21631 "Буян-М", которые находятся в составе 41-й бригады ракетных катеров Черноморского флота.

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Агенты украинского подполья зафиксировали дислокацию нескольких ракетных судов в порту Новороссийска, из которых оккупанты 7 февраля осуществили массированный обстрел Украины. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" 8 февраля.

В заметке отмечают, что партизанам удалось зафиксировать малый ракетный корвет проекта 22800 "Каракурт" и малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М".

По данным координаторов подполья, именно с этих судов запускали ракеты "Калибр" для обстрела украинских городов 7 февраля 2024 года. Координаты: 44.721779220175, 37.78196459936.

Кроме того, как добавили агенты, соответствующие корабли находятся в составе 41-й бригады ракетных катеров Черноморского флота Российской Федерации. По информации представителей подполья, они были переброшены из Севастополя во временно оккупированный Крым в Новороссийск после успешных ударов Сил обороны Украины. Однако враг продолжает привлекать корабли в преступных нападениях на мирные города Украины.

"Ответный удар будет и агенты "АТЕШ" примут в нем участие! Полная информация передана Силам обороны Украины", — говорится в сообщении.

Обстрел Украины 7 февраля

Российские войска 7 февраля 2024 года обстреляли украинские города. Кроме Киева, атакам подверглись Харьков, Николаев, Дрогобыч.

В Харьковской области зафиксировали повреждения нежилой инфраструктуры. В самом Харькове были попадания в Слободском районе Харькова. Мэр города Игорь Терехов также подтвердил, что есть информация о взрывах в районе нежилых объектов.

В Николаеве были повреждены жилые дома, и около 20 из них остались без крыш. В Николаеве есть раненые, один человек был госпитализирован, остальным оказали помощь на месте.

Во Львовской области также раздавались взрывы в Дрогобыче. Как сообщил в Telegram глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, на промышленном объекте возгорание потушили. В одном из сел Николаевской общины Стрыйского района в поле, в 400 метрах от жилых домов, обнаружили обломки ракеты, которая не сдетонировала.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Украины 7 февраля. По его словам, атаке подверглись шесть областей государства. Он пообещал ответ российским захватчикам.