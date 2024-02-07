"Обязательно ответим России": Зеленский отреагировал на обстрел Украины 7 февраля (фото)

Президент поблагодарил медиков, спасателей, коммунальные службы и тех, кто заботится о нашем государстве, спасает и помогает людям.

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Шесть регионов Украины были под ударом российских войск 7 февраля. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

На Харьковщине пострадали два человека, спасен один житель области. Во Львовской области спасатели работают на месте.

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Десятки ракет и частичный блэкаут: все подробности утреннего обстрела Украины 7 февраля

Десятки жилых домов были разрушены в Николаеве. В результате российской атаки погиб один человек.

В Киеве пострадали более десяти человек, по состоянию на сейчас известно о двух погибших. Под завалами могут быть люди. В столице повреждены некоторые коммуникации, в частности высоковольтные кабели. Продолжается работа, чтобы как можно быстрее все восстановить.

На момент публикации было известно о двух погибших, однако впоследствии количество жертв возросло до четырех.

Все экстренные службы, по его словам, сейчас работают, чтобы преодолеть последствия террора РФ. Он поблагодарил медиков, спасателей, коммунальные службы, тех, кто заботится о нашем государстве, спасает и помогает людям. Президент также пообещал ответ российским захватчикам.

"Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Обязательно ответим России — террористы всегда будут чувствовать последствия своих действий", — сообщил Зеленский.

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

Обстрел Украины 7 февраля

Российские войска 7 февраля 2024 года обстреляли различные украинские города. В результате атаки в Киеве ранения получили девять человек, повреждена инфраструктура.

Как сообщил Виталий Кличко, из многоэтажки в Голосеевском районе в больницу направили уже шесть человек. Среди них — беременная женщина. Еще двух пострадавших госпитализировали в Днепровском районе, а одному человеку медики оказали помощь на месте. Под завалами могут еще оставаться люди.

В Николаеве были повреждены жилые дома, и примерно 20 из них остались без крыш. В Николаеве есть раненые, один человек был госпитализирован, другим оказали помощь на месте.

Раздавались взрывы и в Слободском районе Харькова. Во Львовской области также громко было в Дрогобыче.

Напомним, 7 февраля европейские политики стали свидетелями массированных ударов войск РФ по Украине. Вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель во время ракетной атаки по Киеву прятался в укрытии, а посол США в Украине Бриджит Бринк призвала предоставить ВСУ больше оружия.