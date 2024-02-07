Десятки ракет и частичный блэкаут: все подробности утреннего обстрела Украины 7 февраля

В Киеве количество пострадавших возросло до 11 человек, среди них есть беременная женщина. Раненый в Николаеве мужчина умер в реанимации, а на Львовщине пытаются ликвидировать пожар после попадания в инфраструктурный объект.

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Утром 7 февраля российские оккупанты запустили ракеты по городам и областям Украины. В регионах зафиксированы попадания и есть пострадавшие среди гражданского населения. Фокус собрал в одном материале всю актуальную информацию по утреннему обстрелу.

Обстрел Украины 7 февраля — последствия в Киеве

В Голосеевском районе госпитализировали трех пострадавших. В 18-этажном жилом доме возник пожар на нескольких этажах. Также огонь охватил машины и помещения СТО.

В Днепровском районе, как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пострадали три человека. Двое из них были госпитализированы. Всего известно о шести пострадавших, и пятеро из них находятся в больницах.

Впоследствии городской голова передал, что количество пострадавших возросло до 9 человек. Из многоэтажки в Голосеевском районе госпитализировали еще трех человек, среди них есть беременная женщина. В МВД предупредили, что под завалами, вероятно, есть погибшие. По состоянию на 9:43 количество раненых снова возросло — до 11 человек.

В городе обломки ракеты повредили две высоковольтных линии. Из-за этого часть киевлян, проживающих на левом берегу, осталась без света. Также повреждения получила магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы.

Полиция Киева опубликовала фото с места событий.

Обстрел Украины 7 февраля — последствия в Харькове

Харьков, по данным ОВА, обстреляли ракетами С-300. Зафиксировали попадание в Слободском районе, повреждения получила нежилая инфраструктура.

В городе есть одна пострадавшая. 52-летняя женщина получила легкие повреждения, госпитализирована не была. Впоследствии В МВД сообщили, что в результате обстрелов в Харькове пострадали два человека.

Обстрел Украины 7 февраля — последствия в Николаеве

В Николаеве, как проинформировал мэр Александр Сенкевич, в результате атаки пострадали жилые дома. Примерно 20 из них остались без крыш.

Городской голова передал, что есть раненые, коммунальщики ликвидируют повреждения газовых и водопроводных сетей.

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС

Один из пострадавших погиб. Мужчину госпитализировали с тяжелыми минно-взрывной и черепно-мозговой травмой, в реанимации он скончался.

Сенкевич обнародовал первое фото последствий вражеской атаки. Также кадрами с места событий поделились в ГСЧС.

Обстрел Украины 7 февраля — последствия в Черкасской области

В Черкасской области, по данным ОВА, один БПЛА попал по заброшенной постройке. Обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.

Обстрел Украины 7 февраля — последствия во Львовской области

В городе Дрогобыч есть попадание в промышленный объект, частично разрушено здание и вспыхнул пожар на площади 300 м². В ОВА заявили, что пока информации о пострадавших нет.

Обстрел Украины 7 февраля — блэкауты

Пресс-служба Министерства энергетики Украины сообщила о частичных блэкаутах в трех городах — Киеве, Харькове и Николаеве.

В Киеве отключились линии электропередачи и обесточены подстанции. Всего в Днепровском и Деснянском районах столицы остались без света 19,4 тысячи потребителей. Частичный блэкаут не обошел и учреждения здравоохранения. Электроэнергию рассчитывают вернуть в течение трех часов.

В Харькове повреждены электросети. Без света остались примерно тысяча потребителей, их планируют запитать в течение дня.

В Николаеве без света 220 бытовых и 6 юридических потребителей, и электроэнергию им должны вернуть также до конца дня.

Напомним, перед запуском ракет ВС РФ атаковали Украину "Шахедами". О первой группе дронов сообщили в Воздушных силах еще в 22:42 6 февраля.

В "Укрэнерго" информировали, что без света осталась часть жителей Днепровского района Киева. Энергетики пообещали вернуть электроэнергию "как можно скорее".