Десятки ракет та частковий блекаут: усі подробиці ранкового обстрілу України 7 лютого

У Києві кількість постраждалих зросла до 11 людей, серед них є вагітна жінка. Поранений у Миколаєві чоловік помер у реанімації, а на Львівщині намагаються ліквідувати пожежу після влучання в інфраструктурний об'єкт.

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Зранку 7 лютого російські окупанти запустили ракети по містах і областях України. В регіонах зафіксовані влучання та є постраждалі серед цивільного населення. Фокус зібрав в одному матеріалі усю актуальну інформацію щодо ранкового обстрілу.

Обстріл України 7 лютого — наслідки у Києві

У Голосіївському районі госпіталізували трьох постраждалих. У 18-поверховому житловому будинку виникла пожежа на декількох поверхах. Також вогонь охопив автівки та приміщення СТО.

У Дніпровському районі, як повідомив мер Києва Віталій Кличко, постраждали троє осіб. Двоє з них були госпіталізовані. Загалом відомо про шістьох постраждалих, і п’ятеро з них перебувають в лікарнях.

Згодом міський голова передав, що кількість постраждалих зросла до 9 осіб. З багатоповерхівки у Голосіївському районі госпіталізували ще трьох людей, серед них є вагітна жінка. У МВС попередили, що під завалами, ймовірно, є загиблі. Станом на 9:43 кількість поранених знову зросла — до 11 осіб.

У місті уламки ракети пошкодили дві високовольтних лінії. Через це частина киян, що мешкають на лівому березі, залишилась без світла. Також пошкоджень зазнала магістраль теплопостачання на лівому березі столиці.

Поліція Києва опублікувала фото з місця подій.

Обстріл України 7 лютого — наслідки у Харкові

Харків, за даними ОВА, обстріляли ракетами С-300. Зафіксували влучання у Слобідському районі, пошкоджень зазнала нежитлова інфраструктура.

У місті є одна постраждала. 52-річна жінка отримала легкі ушкодження, госпіталізована не була. Згодом у МВС повідомили, що внаслідок обстрілів у Харкові постраждало двоє осіб.

Обстріл України 7 лютого — наслідки у Миколаєві

У Миколаєві, як проінформував мер Олександр Сєнкевич, внаслідок атаки постраждали житлові будинки. Приблизно 20 з них залишились без дахів.

Міський голова передав, що є поранені, комунальники ліквідовують пошкодження газових і водопровідних мереж.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС

Один з постраждалих загинув. Чоловіка госпіталізували з важкими мінно-вибуховою та черепно-мозковою травмою, у реанімації він помер.

Сєнкевич оприлюднив перше фото наслідків ворожої атаки. Також кадрами з місця подій поділилися у ДСНС.

Обстріл України 7 лютого — наслідки у Черкаській області

На Черкащині, за даними ОВА, один БПЛА поцілив по закинутій споруді. Обійшлося без постраждалих та руйнувань інфраструктури.

Обстріл України 7 лютого — наслідки у Львівській області

У місті Дрогобич є влучання у промисловий об’єкт, частково зруйнована будівля і спалахнула пожежа на площі 300 м². В ОВА заявили, що наразі інформації про постраждалих немає.

Обстріл України 7 лютого — блекаути

Пресслужба Міністерства енергетики України повідомила про часткові блекаути у трьох містах — Києві, Харкові та Миколаєві.

У Києві відключилися лінії електропередачі та знеструмлені підстанції. Загалом у Дніпровському та Деснянському районах столиці залишились без світла 19,4 тисячі споживачів. Частковий блекаут не оминув і заклади охорони здоров’я. Електроенергію розраховують повернути впродовж трьох годин.

У Харкові пошкоджені електромережі. Без світла залишились приблизно тисяча споживачів, їх планують заживити впродовж дня.

У Миколаєві без світла 220 побутових та 6 юридичних споживачів, і електроенергію їм мають повернути також до кінця дня.

Нагадаємо, перед запуском ракет ЗС РФ атакували Україну "Шахедами". Про першу групу дронів повідомили у Повітряних силах ще о 22:42 6 лютого.

В "Укренерго" інформували, що без світла залишилась частина мешканців Дніпровського району Києва. Енергетики пообіцяли повернути електроенергію "якомога швидше".