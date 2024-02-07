РФ провела масову повітряну атаку, запустивши кілька груп безпілотників (карта)

Тривога через ворожі БПЛА тривала кілька годин. Безпілотники помітили в Херсонській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській областях.

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Російські війська провели нову повітряну атаку на Україну, запустивши кілька груп дронів. Про перші безпілотники в українському повітряному просторі повідомили ЗСУ о 22:42 вечора 6 лютого.

Так, тоді про загрозу попередили мешканців Херсонської області, проте вже о 23:16 про небезпеку заявили в Кіровоградській області. Через 20 хвилин стало відомо про кілька груп безпілотників у Миколаївській, Кіровоградській та Херсонській областях.

О 00:00 ночі Повітряні сили повідомили про нову групу БПЛА, які рухалися з Миколаївської в бік Одеської області. За кілька хвилин у ЗСУ повідомили про рух дронів до Кропивницького.

О 00:20 ночі 7 лютого стало відомо про кілька груп дронів на півдні Миколаївської області, а також на кордоні з Одеською областю. Також БПЛА рухалися в Кіровоградській області на північ. Ще частина безпілотників летіла в бік Дніпропетровської області.

Повітряна тривога в Україні

Пізніше у ЗСУ повідомили про рух безпілотників у бік Полтавської та Черкаської областей. Потім безпілотники змінили курс і полетіли в бік Умані. Також було оголошено про активність тактичної авіації РФ, через що на сході України також оголосили тривогу.

Повітряна тривога в Україні

"Кілька груп "шахедів" на півночі Дніпропетровської області, курсом на Дніпро, Павлоград! Умань, залишайтеся в укриттях! Чергова група "шахедів" у вашому напрямку!" — заявили Повітряні сили о 02:02 ночі.

Через п'ять хвилин стало відомо про рух нових дронів у бік міста Дніпро.

Про відбій тривоги оголосили лише о 02:39 ночі.

Нагадаємо, що у Повітряних силах ЗСУ розповіли, як летять російські "Кинджали". Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив: ракети "Кинджал" не вирізняються точністю, але через це несуть, імовірно, ще більшу загрозу.