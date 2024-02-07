РФ провела массовую воздушную атаку, запустив несколько групп беспилотников (карта)

Тревога из-за вражеских БПЛА продолжалась несколько часов. Беспилотники заметили в Херсонской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской областях.

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Российские войска провели новую воздушную атаку на Украину, запустив несколько групп дронов. О первых беспилотниках в украинским воздушном пространстве сообщили ВСУ в 22:42 вечера 6 февраля.

Так, тогда об угрозе предупредили жителей Херсонской области, однако уже в 23:16 об опасности заявили в Кировоградской области. Через 20 минут стало известно о нескольких группах беспилотников Николаевской, Кировоградской и Херсонской областях.

В 00:00 ночи Воздушные силы сообщили о новой группе БПЛА, которые двигались из Николаевской в сторону Одесской области. Через несколько минут в ВСУ сообщили о движении дронов к Кропивницкому.

В 00:20 ночи 7 февраля стало известно о нескольких группах дронов на юге Николаевской области, а также на границе с Одесской областью. Также БПЛА двигались в Кировоградской области на север. Еще часть беспилотников летела в сторону Днепропетровской области.

Воздушная тревога в Украине

Позже в ВСУ сообщили о движении беспилотников в сторону Полтавской и Черкасской областей. Затем беспилотники изменили курс из полетели в сторону Умани. Также было объявлено об активности тактической авиации РФ, из-за чего на востоке Украины также объявили тревогу.

Воздушная тревога в Украине

"Несколько групп "шахедов" на севере Днепропетровской области, курсом на Днепр, Павлоград! Умань, оставайтесь в укрытиях! Очередная группа "шахедов" в вашем направлении!" — заявили Воздушные силы в 02:02 ночи.

Через пять минут стало известно о движении новых дронов в сторону города Днепр.

Об отбое тревоги объявили лишь в 02:39 ночи.

Напомним, что в Воздушных силах ВСУ рассказали, как летят российские "Кинжалы". Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил: ракеты "Кинжал" не отличаются точностью, но из-за этого несут, вероятно, еще большую угрозу.