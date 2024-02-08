"Удар у відповідь буде": "Атеш" зафіксував кораблі РФ, з яких обстрілювали Україну (відео, фото)

Партизани виявили малий ракетний корвет проєкту 22800 "Каракурт" та мале ракетне судно проєкту 21631 "Буян-М", які перебувають у складі 41-ї бригади ракетних катерів Чорноморського флоту.

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Агенти українського підпілля зафіксували дислокацію кількох ракетних суден у порту Новоросійська, з яких окупанти 7 лютого здійснили масований обстріл України. Про це повідомили у партизанському русі "Атеш" 8 лютого.

У дописі зазначають, що партизанам вдалося зафіксувати малий ракетний корвет проєкту 22800 "Каракурт" та малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М".

За даними координаторів підпілля, саме із цих суден запускали ракети "Калібр" для обстрілу українських міст 7 лютого 2024 року. Координати: 44.721779220175, 37.78196459936.

Окрім того, як додали агенти, відповідні кораблі перебувають у складі 41-ї бригади ракетних катерів Чорноморського флоту Російської Федерації. За інформацією представників підпілля, вони були перекинуті із Севастополя у тимчасово окуповану Криму до Новоросійська після успішних ударів Сил оборони України. Однак ворог продовжує залучати кораблі у злочинних нападах на мирні міста України.

"Удар у відповідь буде і агенти "АТЕШ" візьмуть у ньому участь! Повну інформацію передано Силам оборони України", — йдеться у повідомленні.

Обстріл України 7 лютого

Російські війська 7 лютого 2024 року обстріляли українські міста. Окрім Києва, атак зазнали Харків, Миколаїв, Дрогобич.

У Харківській області зафіксували пошкодження нежитлової інфраструктури. У самому Харкові були влучання в Слобідському районі Харкова. Мер міста Ігор Терехов також підтвердив, що є інформація стосовно вибухів у районі нежитлових обʼєктів.

У Миколаєві були пошкоджені житлові будинки, і приблизно 20 із них залишилися без дахів. У Миколаєві є поранені, одна людина була госпіталізована, іншим надали допомогу на місці.

У Львівській області також лунали вибухи в Дрогобичі. Як повідомив у Telegram голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, на промисловому обʼєкті займання загасили. В одному із сіл Миколаївської громади Стрийського району в полі, за 400 метрів від житлових будинків, виявили уламки ракети, яка не здетонувала.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл України 7 лютого. За його словами, атаки зазнали шість областей держави. Він пообіцяв відповідь російським загарбникам.