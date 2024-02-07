Обстріл Києва: ЗС РФ запустили майже 20 ракет, багато постраждалих (фото)

Ракети заходили на українську столицю кількома хвилями з різних напрямків. Силами та засобами ППО над Києвом та в районі міста уражено приблизно два десятки російських ракет. Під завалами, за даними МВС, можуть перебувати люди.

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Київ 7 лютого зазнав ракетних російських ударів. Внаслідок атаки поранення отримали дев'ятеро осіб, пошкоджена інфраструктура. Подробиці повідомив у Telegram очільник столиці Віталій Кличко.

Він розповів, що вибухи лунали на території Дніпровського району. Внаслідок ворожої атаки уламками ракети пошкоджені дві високовольтних лінії. На лівому березі частина споживачів залишилася без електроенергії.

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Екстрені служби також працюють у Голосіївському районі. У 18-поверховому будинку гасять займання на кількох поверхах. Ліквідовують наслідки пожежі в будівлі СТО.

Як повідомив Кличко, з багатоповерхівки в Голосіївському районі до лікарні транспортували вже шестеро осіб. Серед них — вагітна жінка. Ще двох постраждалих госпіталізували в Дніпровському районі, а одній особі медики надали допомогу на місці. Під завалами можуть ще залишатися люди.

Керівник Київської міської військової адміністрації у Telegram Сергій Попко розповів, що війська окупантів застосували крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з території РФ. На українську столицю ракети заходили кількома хвилями з різних напрямків. Приблизно два десятки ворожих ракет Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі міста.

Посадовець наголосив на тому, що ракетний удар ще раз засвідчує, що ворог не відмовиться від реалізації ракетного терору Києва. Він закликав цивільних не забувати підтримувати та допомагати воїнам ППО та усім бійцям Сил Оборони.

Пресслужба ДТЕК повідомила, що через падіння уламків від ранкової ракетної атаки зафіксовані пошкодження 2 високовольтних ліній. Енергетики вже працюють над поверненням світла.

Протягом трьох-чотирьох годин фахівці мають намір заживити будинки за резервними джерелами живлення. До кінця дня плануємо відновити нормальну роботу електромереж.

Обстріл України 7 лютого 2024 року

Атаки 7 лютого зазнав не тільки Київ. Російські окупанти завдали ударів по Харківській області. Є пошкодження нежитлової інфраструктури. У самому Харкові були влучання у Слобідському районі Харкова. Мер міста Ігор Терехов також підтвердив, що є інформація про влучання у районі нежитлових обʼєктів.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зранку проінформував, що вночі в регіоні збили три дрони типу Shahed-136/131. Вранці війська РФ атакували Миколаїв "Шахедами" та ракетами повітряного базування.

У місті пошкоджені житлові будинки, і приблизно 20 з них залишились без дахів. У Миколаєві є поранені, одна людина була госпіталізована, іншим надали допомогу на місці.

Керівник Львівської ОВА Максим Козицький о 7:32 заявив про вибухи у Дрогобичі. Також він попереджав про маневрування крилатих ракет між Львівською, Тернопільською та Івано-Франківською областями.

Нагадаємо, 7 лютого у США повідомили, що Росія щонайменше 9 разів атакувала Україну ракетами Північної Кореї. Представник США в ООН Роберт Вуд заявив, що Україна й надалі шукає шлях для реалізації миру відповідно до принципів Статуту ООН, попри те, що президент РФ Володимир Путін не ставиться до можливості мирного врегулювання серйозно.