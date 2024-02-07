Росія щонайменше 9 разів атакувала Україну ракетами Північної Кореї, — США

Представник США в ООН Роберт Вуд заявив, що Україна продовжує шукати шлях до миру відповідно до принципів Статуту ООН, незважаючи на те, що президент РФ Володимир Путін не ставиться до можливості мирного врегулювання серйозно.

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Росія щонайменше 9 разів обстрілювала Україну ракетами, отриманими від Північної Кореї. Про це під час засідання Радбезу ООН заявив заступник постпреда США Роберт Вуд.

За його словами, Росія і Північна Корея мають понести відповідальність за свої дії, які підривають багаторічні зобов'язання за резолюціями Радбезу.

"Ці незаконні поставки зброї і потенційна передача технологій з Росії в КНДР підривають регіональну стабільність і глобальний режим нерозповсюдження", — сказав він.

За словами представника США, Україна продовжує шукати шлях до миру відповідно до принципів Статуту ООН, незважаючи на те, що президент РФ Володимир Путін не ставиться до можливості мирного врегулювання серйозно.

"Навіть коли ми сидимо тут, Росія продовжує нехтувати міжнародним правом, подвоюючи свої порушення ембарго ООН на постачання зброї в Корейську Народно-Демократичну Республіку", — сказав Вуд.

Він також зазначив, що саме Росія несе відповідальність за смерть людей у Лисичанську 3 лютого 2024 року. Вуд заявив, що всі сторони війни мають мінімізувати втрати серед цивільного населення. Україна продемонструвала готовність дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом.

Американський дипломат також сказав, що Росія лише імітує турботу про українських мирних людей на окупованих територіях. Москва розпочала війну, а її агресія проти України є порушенням Статуту ООН і територіальної цілісності незалежної країни. Причина полягає в бажанні Путіна знищити Україну.

Нагадаємо, що в Лисичанській військовій адмінстрації розповіли, що пекарню, про обстріл якої 3 лютого заявили окупанти, використовували для випікання хліба для ЗС РФ і проводили там важливі наради.

Пізніше представник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів Фокусу, що українська розвідка вдало ліквідувала зрадників у Лисичанську. Поки достеменно невідомо, чи була ця ліквідація результатом дій ЗСУ, тому що це міг бути і партизанський рух. Братчук сказав, що окупанти часто використовують мирні підприємства для військових завдань.