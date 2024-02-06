Путін розблокував частину заморожених активів КНДР в обмін на зброю, — NYT

За даними розвідки, Кремль дозволив "випустити" 9 із 30 мільйонів доларів, розміщених у російській фінансовій установі. Ці кошти Північна Корея використає для купівлі нафти.

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Російська Федерація дозволила "випустити" мільйони доларів із заморожених північнокорейських активів та, ймовірно, допомагає КНДР отримати доступ до міжнародних банківських мереж в обмін на зброю. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на представників розвідки, чиновників і високопоставленого чиновника й експертів.

У видані зазначають, що минулого місяця у Білому домі заявили про наявність доказів того, що Північна Корея надала балістичні ракети Росії, а натомість вимагає військову техніку. Також, згідно з аналізом британського аналітичного центру безпеки, Пхеньян відправив в РФ 2,5 млн боєприпасів.

Журналісти наголошують, що хоча наразі незрозуміло, чи надала Росія Північній Кореї військову техніку, яка їй потрібна, однак, нові банківські зв’язки були б ще однією "ознакою стабільного прогресу у відносинах між двома країнами".

РФ дозволила "звільнити" мільйони доларів із заморожених північнокорейських активів

У виданні додають, що Росія дозволила звільнити 9 із 30 мільйонів доларів заморожених активів Північної Кореї, збережених у російській фінансовій установі. Ці гроші, за словами представників розвідки, КНДР використає для купівлі сирої нафти.

Також співробітники розвідки заявили, що нещодавно північнокорейська "підставна компанія" відкрила рахунок в іншому російському банку, що "свідчить про те, що Москва, можливо, допомагає Пхеньяну обійти санкції ООН", які забороняють більшості банків вести справи з Північною Кореєю.

За словами чиновників, які дали коментар NYT на умовах анонімності, новий банківський рахунок знаходиться в Південній Осетії, окупованій Росією територія Грузії.

Як зазначили у виданні, американські чиновники не можуть підтвердити деталі банківських домовленостей, проте, один із високопоставлених осіб розповів, що ці домовленості "відповідають очікуванням США щодо того, чому Північна Корея домагатиметься від Росії у зв'язку з передаванням їй зброї".

КНДР хоче отримати від РФ передову військову техніку

За словами експертів, доступ до фінансових мереж є лише одним із пунктів у списку бажань Північної Кореї. Вони запевняють, що найбільше КНДР хоче отримати від Росії передову військову техніку, наприклад супутникові технології та атомні підводні човни.

У NYT наголошують, що банківські домовленості можуть мати важливе значення для Північної Кореї, яка покладається на імпорт для підтримки більшої частини своєї економіки.

"Ці відносини могли б полегшити транзакції не лише всередині Росії, але й за її межами. Північна Корея могла б використати зв’язки Москви з кількома країнами, включаючи Туреччину та Південну Африку, які все ще торгують з Росією після того, як проти неї були введені міжнародні санкції через війну в Україні", — йдеться у повідомленні.

Експомічник міністра фінансів і експерт з фінансових злочинів Хуан К. Зарате впевнений, що якщо Москва дозволить КНДР користуватися російськими банками або розблокує заморожені активи, це означатиме, що уряд "перейшов рубікон готовності мати справу з Північною Кореєю і бути фінансовим і комерційним негідником".

Окрім цього, на його думку, розблокування Російського Федерацією 9 мільйонів доларів заморожених активів є "відносно невеликою сумою", однак північнокорейці "вітають будь-які альтернативні шляхи доступу до капіталу".

У виданні додали, що для Росії фінансові операції можуть бути більш "приємними", ніж постачання військових технологій.

За словами колишнього аналітика ЦРУ з питань Північної Кореї Су Кіма, навіть попри те, що обидві країни "могли б зараз дружити з вигодою для себе", їхня довіра не настільки велика, щоб Росія "віддала свої цінні секрети".

Експерти у коментарі виданню розповіли, що Росія діятиме обережно, оскільки вона все ще "пам’ятає про санкції ООН" як постійний член Ради Безпеки. Водночас РФ може вважати, що вона може обійти санкції. Окрім банківських відносин, країна-агресор може обмінювати товари, які потрібні Північній Європі, на свою зброю.

Нагадаємо, що Тайвань показав зброю, якою відбивали напад армії КНР на навчаннях.

Також повідомлялося, що Lockheed Martin надасть Тайваню нову зброю для боротьби з китайськими підводними човнами.