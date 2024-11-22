Розділяються на підрозділи і накопичуються: солдатів КНДР вже помітили на Харківщині (відео)

Окупанти збираються на передових лініях і вичікують на погіршення погодних умов, щоб почати нову серію "м'ясних" штурмів.

Солдатів з КНДР бійці Сил оборони вже помітили на Харківському напрямку. Вони почали накопичуватися на передніх лініях. Про це повідомив командир зведеного підрозділу 153-ї окремої механізованої бригади Назарій Кішак в ефірі телемарафону.

"Бачимо, що вже на нашому напрямку є військовслужбовці з КНДР", — розповів він.

За його словами, бійцям відома приблизна кількість північнокорейських солдатів на їхній ділянці фронту, але розголошувати її він не може.

"Ми спостерігаємо як ближню дистанцію, так і дальню. Але я бачу, що вони розділяються на підрозділи, підсилюють свої бойові і на передній лінії вже роблять маленьке накопичення, мабуть, що будуть пробувати штурми", — повідомив Назарій Кішак.

Він додав, що російські окупанти вичікують на погіршення погодних умов, щоб почати нову серію "м'ясних" штурмів.

Нагадаємо, що 21 листопада ЗСУ ударом по бункеру РФ у Курській області поранили топгенерала КНДР.