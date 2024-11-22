Разделяются на подразделения и накапливаются: солдат КНДР уже заметили на Харьковщине (видео)

Оккупанты собираются на передовых линиях и выжидают ухудшения погодных условий, чтобы начать новую серию "мясных" штурмов.

Солдат из КНДР бойцы Сил обороны уже заметили на Харьковском направлении. Они начали накапливаться на передних линиях. Об этом сообщил командир сводного подразделения 153-й отдельной механизированной бригады Назарий Кишак в эфире телемарафона.

"Видим, что уже на нашем направлении есть военнослужащие из КНДР", — рассказал он.

По его словам, бойцам известно приблизительное количество северокорейских солдат на их участке фронта, но разглашать его он не может.

"Мы наблюдаем как ближнюю дистанцию, так и дальнюю. Но я вижу, что они разделяются на подразделения, усиливают свои боевые и на передней линии уже делают маленькое накопление, видимо, что будут пробовать штурмы", — сообщил Назарий Кишак.

Он добавил, что российские оккупанты выжидают ухудшения погодных условий, чтобы начать новую серию "мясных" штурмов.

Напомним, что 21 ноября ВСУ ударом по бункеру РФ в Курской области ранили топ-генерала КНДР.