Удар по бункеру РФ в Курской области: ВСУ ранили топ-генерала КНДР, что известно

Дальнобойные ракеты Storm Shadow ВСУ добрались до бетонного бункера на территории РФ, где, вероятно, находились российские и северокорейские офицеры. Один из офицеров КНДР получил ранения, написало издание WSJ.

В результате атаки ВСУ на командный пункт ВС РФ в селе Марьино Курской области РФ мог получить ранения один из офицеров Северной Кореи, которые там оказались после договоренностей Пхеньяна и Москвы. О деталях удара Украины с применением западных ракет Storm Shadow рассказало издание The Wall Sreet Journal.

Журналисты получили информацию о последствиях удара по бункеру от неназванных источников среди западных политиков — о ком именно идет речь, не указали. Собеседник заявил, что во время воздушной атаки пострадал высокопоставленный топ-генерал Северной Кореи. О его состоянии, а также о других пострадавших данных не поступало.

ВСУ ударили Storm Shadow по бункеру РФ — детали

Удар Сил обороны по российскому военному объекту в Курской области произошел днем 20 ноября. На видео, снятом разведывательным беспилотником, видно около 10 прилетов Storm Shadow в точку возле села Марьино. Позже OSINT-аналитики установили, что в данной точке расположен подземный бункер командования ВС РФ: ракеты имели достаточную мощность, чтобы пробить метровые перекрытия и нанести ущерб.

Между тем аналитики проекта "КиберБорошно" назвали точные координаты попадания — 51.5919869,34.9476394 и 51.5865010,34.9477441. Также в сети отыскалось сообщение в российском паблике, в котором говорилось о потерях ВС РФ в результате удара Storm Shadow. Указывалось, что мог попасть под удар российский генерал-лейтенант Солодчук, первый заместитель командующего войсками Ленинского округа. Кроме того, могли получить ранения 33 человека — солдат и офицеров РФ и КНДР. Еще 18 человек — вероятно, погибли.

Украинское командование пока не подтвердило последствия удара по бункеру под Курском.

ВСУ ударили Storm Shadow — возможные последствия атаки на бункер в Курской области 20 ноября Фото: Скриншот

Отметим, ранее Фокус писал о генерале КНДР, которого якобы лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил в РФ вместе с подразделением элитного спецназа. Генерала звали Ким Йон Бок, должность — заместитель начальника штаба, рассказало издание Yonhap News Agency 29 октября 2024 года. Не известно, находился ли он в бункере в Курской области, когда состоялся прилет Storm Shadow ВСУ. Согласно данным украинской и западной разведки, ориентировочная численность пополнения ВС РФ из КНДР — около 10 тыс. человек.

Напоминаем, около 5 ч. утра 21 ноября ВС РФ запустили по Днепру девять ракет различных типов: о результатах работы ПВО рассказали в Воздушных силах. Вечером президент РФ Владимир Путина назвал тип ракеты, которыми россияне ударили по украинцам.