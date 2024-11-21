РФ атаковала Днепр ракетой: CNN опубликовало эксклюзивные кадры МБР (фото)

Со стороны РФ это было первое боевое применение такого оружия за 1 000 дней полномасштабного вторжения в Украину.

В распоряжении американских журналистов оказались фото российской межконтинентальной баллистической ракеты, которой в ночь на 21 ноября ударили по Днепру. Об этом сообщается на сайте CNN.

Украинские службы безопасности передали фото обломков, упавших на Днепр во время атаки после того, как Киев обвинил Россию в ударе межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) по городу.

Межконтинентальная баллистическая ракета, атаковавшая Днепр Фото: CNN

Межконтинентальная баллистическая ракета, атаковавшая Днепр Фото: CNN

Со стороны РФ это было первое боевое применение такого оружия за 1 000 дней полномасштабного вторжения в Украину. Журналисты связались с экспертами по вооружениям для того, чтобы провести анализ типа использовавшейся ракеты.

Напомним о единственных в мире комплексах THAAD, которыми можно сбивать межконтинентальные ракеты РС-26 "Рубеж". По данным журналистов, ракеты Patriot не собьют российские ракеты РС-26 "Рубеж", поскольку они разрабатывались для противостояния ракетам малой дальности.

Также сообщалось о том, сколько всего межконтинентальных ракет в наземных и морских вариантах у РФ. По данным украинских аналитиков, в арсенале ВС РФ есть 192 баллистические ракеты для размещения на 12 атомных подводных крейсерах. Из них 112 единиц — РСМ-56 "Булава", также есть 80 ракет РСМ-54 "Синева".